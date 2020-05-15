ميسي: سيتيين ربما لم يفهمني بشكل صحيح.. أسلوبنا الحالي لن يمنحنا دوري الأبطال

يخشى ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أن يخسر فريقه لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق الكاتالوني إن لم يتحسن فإن تتويجه بالبطولة يبقى محل شك.

وقال ساحر الأرجنتين في حوار مع صحيفة سبورت الإسبانية:"لم أشك أبدا في قائمة اللاعبين، ولا أشك في قدرتنا على الفوز بكل المباريات المتبقية في الموسم، لكن ليس بالطريقة التي نلعب بها".

وواصل ميسي (32 عاما) "اليوم كل شخص لديه رأيه ونحترم الجميع، لكن رأيي أقوله بناء على حقيقة أنني كنت محظوظا باللعب كل عام في دوري الأبطال وأعرف أنه لا يمكن الفوز بالأسلوب الذي نلعب به. ربما لم يفهمي سيتيين بشكل صحيح".

رغم أن برشلونة خرج من نابولي بتعادل طيب بنتيجة 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي، إلا أن اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 6 مرات يبدو غير متفائل بمستقبل ناديه في البطولة.

ويناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إمكانية استئناف الموسم الحالي من دوري الأبطال في أغسطس المقبل بعد توقف البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأمام برشلونة مواجهة نابولي في ملعب كامب نو بإياب الدور ثمن النهائي وفي حال إقصائه للفريق الإيطالي سينتظر قرعة للتعرف على منافسه التالي.

ولم يتوج برشلونة بلقب الأبطال منذ عام 2015، حصد النادي البطولة 5 مرات، منها 4 في رصيد ميسي.

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