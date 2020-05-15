مدرب أوجسبورج يغيب عن فريقه في عودة الدوري الألماني بسبب معجون أسنان وكريم للبشرة

يغيب هايكو هيرليتش مدرب أوجسبورج عن مباراة فريقه ضد فولفسبورج يوم السبت، بعد استئناف الدوري الألماني بسبب خرقه لقواعد الحجر الصحي الخاصة بالأندية.

هيرليتش وفقا لعدة تقارير صحفية أبرزها "بيلد وكيكر" الألمانيتين اتجه لشراء معجون أسنان وكريم لرعاية البشرة، وبناء عليه فقد خرق قاعدة الحجر الصحي المفروضة على الفرق.

وصرح هيرليتش عبر الموقع الرسمي لأوجسبورج تعليقا على الواقعة: "ارتكبت غلطة لتركي الفندق، حتى لو أنني أتبع كافة تعليمات السلامة الشخصية سواء في الفندق أو خارجه، لا يمكن أن أفعل ما فعلت".

وأضاف "في هذا الموقف لم أكن قادرا على التصرف كنموذج بالنسبة لفريقي وللعامة".

وواصل "وبناء عليه سأكون صريحا وألتزم بغلطتي، لأنني أسأت السلوك ولن أتولى التدريبات يوم الغد ولن أتواجد مع الفريق يوم السبت ضد فولفسبورج".

وتستعد أندية الدوري الألماني لاستئناف الموسم الجاري بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، وستتواجد الأندية في فنادق للحد من اختلاطهم بأي أحد وتقليل فرص العدوى.

مباريات الدوري الألماني ضمن منافسات الجولة الـ26 من الموسم الجاري تشهد مواجهة نارية في دربي شالكة ضد بوروسيا دورتموند، كما يواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ. وذلك يوم السبت.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات الجولة نفسها.

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