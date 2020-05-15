إسماعيل يوسف يكشف ما دار بينه وبين السعيد قبل التوقيع.. ولاعب لم يحصل على حقه في الزمالك

الجمعة، 15 مايو 2020 - 01:49

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - عبد الله السعيد

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عما دار قبل توقيع عبد الله السعيد للزمالك.

وكشف "تيجانا الكرة المصرية قائلا: "شعرت بتوتر عبد الله السعيد قبل التوقيع للزمالك، قلت له إذا كنت مترددا لا توقع ولن يحدث مشكلة ونحترم رغبتك، ووقع بعدها بدقائق".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أحمد فتحي كان قريبا لكن مشكلة حدثت في آخر يوم جعلته يستكمل مشواره مع الأهلي".

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وأردف عن إمكانية ضم لاعب من الأهلي "لن نتفاوض مع سعد سمير إذا كان لاعبا حرا، ورفضنا التعاقد مع حسام عاشور".

وتطرق تيجانا للحديث عن نادي الزمالك وتحدث عن موقف قلب الأحداث لصالح الزمالك عقب التراجع في جدول الترتيب قائلا: "عقب مباراة الخسارة من جورماهيا في كينيا 4-2 في الكونفدرالية، استذئنت من كريستيان جروس أن أعقد مع اللاعبين جلسة لقراءة القرآن وتعهدنا بعدها على الصعود كأول مجموعة، وقد كان".

وردا عن لاعب لم يحصل على حقه في الزمالك "محمود عبد العاطي دونجا لم يحصل على حقه في الزمالك، هو لاعب يمتاز بالتسديد واستخلاص الكرة ورحل سريعا".

واختار من بين لاعبي الأبيض السابقين "أرغب في عودة عمر جابر، وتمنيت بقاء أيمن حفني".

وأتم على اختيار لاعب من الجيل الحالي كان سيتألق ضمن الأجيال السابقة "محمود عبد الرازق شيكابالا كان سيتألق إذا لعب في جيلي".

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