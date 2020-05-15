إسماعيل يوسف: فارق النقاط في الدوري يعطي فرصة لأكثر من فريق للفوز باللقب

الجمعة، 15 مايو 2020 - 01:14

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - الترجي

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن فكرة إلغاء الدوري المصري إذا تمت يجب ألا يحتسب بطلا للمسابقة.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس2: "إذا تم إلغاء الدوري يجب عدم منح اللقب لأي فريق وإلغاء نتائج البطولة بالكامل".

وأضاف "فارق النقاط بين المتصدر وأصحاب المركزين الثاني والثالث مع عدد المباريات المتبقية يجعل أمامهما فرصة للفوز باللقب".

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وتابع "لذلك إذا كان سيتم إلغاء المسابقة يجب ألا يحتسب بطلا مثلما حدث في موسم 2011/2012 عندما كان حرس الحدود هو المتصدر لجدول الدوري".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون هناك اتفاقا بين الأندية واتحاد الكرة على القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الدوري وأن يخرج بالأغلبية حتى لا يعارضه أحد".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل إيقاف النشاط برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. ويأتي الزمالك في المركز الرابع بـ31 نقطة.

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