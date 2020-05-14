حكام في المواجهة – الصباحي لـ في الجول: ركلة جزاء منعتني من صلاة الجمعة.. وعبد الملك أكثر من يعترض

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة الرابعة مع الحكم محمد الصباحي.

قرار اتخذته وشعرت بالندم عليه لشعورك بالخطأ؟

كان في مباراة الأهلي وبتروجيت وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أخطأت بعدم احتساب ركلتي جزاء بواقع واحدة لكل فريق وندمت على ذلك القرار.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائبا؟

في لقاء بين الزمالك وسموحة الموسم الماضي كانت النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين واحتسبت ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة 93 وأضاعها ياسر إبراهيم.

وهذا القرار تسبب في الكثير من الجدل رغم عدم إحراز الهدف.

أصعب مباراة خضتها في مسيرتك؟

كانت تجمع بين الزمالك والإسماعيلي في الإسماعيلية وبحضو الجمهور وكان يجب أن يفوز أي منهما لينفرد بالمركز الثاني ويترك الثالث للآخر.

وفاز الإسماعيليل بثلاثة أهداف لهدف وكانت مباراة صعبة للغاية.

من اللاعب الذي كان دائم الاعتراض على قراراتك؟

لا يوجد غيره، أحمد عيد عبد الملك كان دائم الاعتراض بشكل غريب سواء القرار له أو عليه.

من أكثر لاعب كان يمثل في الملعب؟

هناك لاعب يُدعى بوشا كان في الإسماعيلي والآن في طلائع الجيش هو دائم التمثيل للحصول على مخالفات أو ركلات جزاء.

مباراة تمنيت أن تديرها تحكيميا؟

الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها بعدما تم إبلاغك بإداراتها؟

لم يحدث نهائيا وللعلم رغم إنني مرشح منذ سبع سنوات لدخول القائمة الدولية إلا إنني المواسم الأخيرة أدرت عددا كبيرا من المباريات أكثر من الحكام الدوليين.

ورغم صعوبة أي مباراة لم أفكر في الاعتذار عن أي لقاء أبدا.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

كلها مواقف عادية تحدث والكل يقول لي "حرام عليك لماذا لم تحتسب هذا أو ذاك" عدا موقف وحيد.

في لقاء الأهلي وبتروجيت الذي تحدثت عنه سابقا بعد عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي كان اليوم التالي هو الجمعة وأثناء ذهابي لسمجد أوقفني الجمهور لسؤالي عن سبب عدم احتساب الركلة.

لم أستطع الصلاة وعدت إلى منزلي.

هل أخطأت في قرار يوما ما وقررت مراضاة الفريق في اللقاء بعد ذلك؟

لم يحدث يوما ما وأقول لنفسي دائما لا تعوض الخطأ بخطأ آخر أكبر منه.

عندما أشك في قرار اتخذته أقول يكفي خطأ واحد.

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