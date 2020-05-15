مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لا يوجد تغييرات في الجهاز المعاون لـ فايلر

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إجراء تغييرات في طاقم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة للتقارير التي تشير إلى الاستغناء عن أي فرد في الجهاز المعاون للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق، سواء المدربين المساعدين أو محللي الأداء".

وأضاف "في الفترة السابقة انتشرت بعض الأخبار تشير إلى استغناء الأهلي عن المغربي شعيب صيكوك محلل الأداء والمعد النفسي في الفريق والذي يعاون فايلر".

وأوضح "ولكن هذا لم يحدث مطلقا، وكل أفراد الجهاز الفني مستمرين بشكل طبيعي".

وأكمل "في الفترة السابقة غاب شعيب صيكوك بسبب توقف نشاط الكرة بعلم الجهاز الفني وبالتنسيق مع فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لارتباطه بدراسات خاصة بطبيعة عمله".

وأتم تصريحاته "كذلك ما يقال بشأن أن محلل الأداء المغربي لا يجيد التحدث باللهجة المصرية ويصعب التواصل بينه وبين اللاعبين غير صحيح تماما، لأنه يتحدث 3 لغات ويتواصل مع الجهاز الفني بشكل جيد وأيضا اللاعبين المصريين والأجانب".

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