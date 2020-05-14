هدف لا ينسى - عبد الله السعيد يختار لـ في الجول أجمل 5 أهداف في مسيرته

الخميس، 14 مايو 2020 - 21:20

كتب : نادر عيد عاطف شادي

هدف لا ينسى - عبد الله السعيد

من بين مائة هدف وأكثر، من الصعب أن تنتقي هدفا واحدا للأيقونة عبد الله السعيد ليكون الأجمل في مسيرته، فنجم بيراميدز الحالي وصانع ألعاب الإسماعيلي والأهلي السابق أحرز العديد من الأهداف الجميلة التي لا تنسى.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

هدف لا ينسى - الحلقة 21

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140

منذ كان شابا يافعا بالقميص الأصفر للدروايش، يعد مستقبله بالكثير ويتنبأ الخبراء بمجده، لم يكف عبد الله السعيد (34 عاما) عن رسم أجمل اللوحات بأهداف خالدة دخل بها التاريخ كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

من بين 140 هدفا أحرزها السعيد سواء مع الأندية في كل البطولات أو منتخب مصر، سألناه ما أجمل روائع لا ينساها أبدا ويعتبرها أحلى ما أحرز في مشواره.

فأجاب قائد بيراميدز قائلا لـFilGoal.com:"هدفاي من ركلتين حرتين ضد الاتحاد".

تسديدتان مدويتان مع الإسماعيلي، ماذا عن الأهلي الذي قضى معظم مسيرته بين جدرانه؟

يتابع السعيد "هدفي ضد طلائع الجيش من منتصف الملعب".

وبيراميدز؟ يكمل السعيد "ركلة حرة سجلتها ضد الإنتاج الحربي، وهدف من وسط الملعب في شباك سموحة".

لاعبون كثر حين بلغوا 34 عاما كانوا على شفا إنهاء مشوارهم مع كرة القدم، لكن الموسم الحالي (2019-2020) ربما هو الأفضل في مسيرة عبد الله السعيد.

استطاع الهادئ الموهوب دخول نادي المائة بل وتخطى جمال عبد الحميد ليصبح ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري المصري الممتاز برصيد 104 أهداف.

ولم يحرز طوال مشواره أكثر من 11 هدفا في موسم واحد للدوري، إلا في 2019-2020، سجل 13 هدفا يتربع بها على قمة ترتيب الهدافين مع انقضاء نصف البطولة فقط.

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