24 ملعبا مرشحا لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا حتى 2023

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لـ 3 نسخ قادمة.

وستعقد ورشة عمل عن طريق الفيديو لكل الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات النهائية يومي 25 و26 مايو لتحديد مفاهيم المباريات النهائي وحل جميع المشاكل حول الملف، قبل الموعد النهائي لتقديم الملفات يوم 29 مايو.

ويتم فحص المدن المرشحة عندما تصبح الفرصة متاحة للسفر إلى الدول في القارة للتفتيش على الملاعب من أجل اتخاذ القرار النهائي.

ووصلت الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات النهائية إلى 24 بين 7 دول.

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021:

من الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون – ماريو ألبرتو كيمبيس.

من البرازيل: أرينا دي بيكسادا – بيريا ريو – أرينا كورنثيانز – مورومبي.

تشيلي: الملعب الوطني

الإكوادور: مونيمنتال بانكو بيتشنشا.

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا سود أمريكانا 2021:

الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون – يونيكو – بيدرو بيديجان.

البرازيل: ماني جارنيشيا – أرينا دي بيكسادا – أرينا كاستيلو – بيريا ريو – أرينا برنامبوكانو – ماراكانا – أرينا فونتي نوفا.

تشيلي: الملعب الوطني

الإكوادور: رودريجو باز ديلجادو

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022:

الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون – يونيكو – ماريو ألبرتو كيمبيس.

البرازيل: أرينا دي بيكسادا – بيريا ريو – أرينا كورنثيانز – مورومبي – ماراكانا.

تشيلي: الملعب الوطني

بيرو: مونيمنتال – الملعب الوطني

أوروجواي: سنتيناريو

الإكوادور: مونيمنتال بانكو بيتشنشا.

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا سود أمريكانا 2022:

الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون – يونيكو – بيدرو بيديجان.

البرازيل: ماني جارنيشيا – أرينا دي بيكسادا – أرينا كاستيلو – بيريا ريو – أرينا برنامبوكانو – ماراكانا – أرينا فونتي نوفا.

تشيلي: الملعب الوطني

بيرو: مونيمنتال – الملعب الوطني

الإكوادور: رودريجو باز ديلجادو

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023:

الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون - ماريو ألبرتو كيمبيس.

البرازيل: أرينا دي بيكسادا – بيريا ريو – أرينا كورنثيانز – مورومبي – ماراكانا.

بيرو: مونيمنتال – الملعب الوطني

أوروجواي: سنتيناريو

الإكوادور: مونيمنتال بانكو بيتشنشا.

كولومبيا: ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز – إنيستاسيو جارادوت.

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كوبا سود أمريكانا 2023:

الأرجنتين: لا بومبونيرا – مونيمنتال دي نونيز – ليبرتادوريس دي أمريكا – بيرزيدنتي بيرون – يونيكو – بيدرو بيديجان.

البرازيل: ماني جارنيشيا – أرينا دي بيكسادا – أرينا كاستيلو – بيريا ريو – أرينا برنامبوكانو – ماراكانا – أرينا فونتي نوفا.

تشيلي: الملعب الوطني

بيرو: مونيمنتال – الملعب الوطني

الإكوادور: رودريجو باز ديلجادو

كولومبيا: إنيستاسيو جارادوت.

وبدأت أمريكا الجنوبية في تطبيق نظام النهائي على أرض محايدة بدءا من نسخة 2019 للبطولتين.

ومن المنتظر أن يستضيف ماراكانا البرازيلي نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020، وملعب ماريو ألبرتو كيمبيس في الأرجنتين نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 (طالع التفاصيل).

ووضع الاتحاد القاري عددا من القواعد الطبية الصارمة استعدادا لعودة المسابقات القارية دون تحديد موعد عودتها (طالع التفاصيل).

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