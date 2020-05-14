أبطال في الجول - طارق الغنام.. تاريخ مع الأهلي وإنجاز قاري فريد

ساهم طارق الغنام نجم كرة السلة في كتابة تاريخ كبير في اللعبة مع النادي الأهلي طوال مشواره.

نجح الغنام في تحقيق 4 ألقاب دوري من أصل 5 حققهم النادي الأهلي طوال تاريخه، كما حقق إنجازا فريدا في كرة السلة المصرية بتحقيق 3 ألقاب قارية.

أنهى طارق الغنام مشواره مع اللعبة بنهاية موسم 2018 - 2019 وبدأ مشوارا جديدا إذ يعمل ضمن الجهاز الفني لفريق رجال الأهلي.

أبطال في الجول.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com خلال شهر رمضان عن عدد من أبطال الرياضات الأخرى لسرد إنجازاتهم وتاريخهم وتأثيرهم في الرياضة المصرية.

لقراءة الحلقات السابقة من هنا

النشأة

لم يكن عشق طارق الغنام لكرة السلة مجرد صدفة، فقد تربى وسط عائلة رياضية وكان والده (طه الغنام) أحد نجوم فريق سلة الأهلي.

ولد طارق الغنام في 6 أكتوبر عام 1978 ولم يحتاج لأكثر من سبع سنوات ليبدأ أولى خطواته مع كرة السلة.

انضم الغنام الابن إلى النادي الأهلي وبدأ خطواته تدريجيا حتى تم تصعيده للفريق الأول.

لم تتوقف مسيرة عائلة الغنام في كرة السلة بانضمام طارق إلى فريق الأهلي على خطى والده، بل لحقت به شقيقته رحاب -والتي تعمل كعضو بالاتحاد المصري حاليا- في فريق السيدات.

إنجازات وتاريخ مع الأهلي

قبل أن يتم عامه الـ21 ظهر تألق طارق الغنام وانضم للفريق الأول بسلة الأهلي.

حقق طارق الغنام بطولة الدوري الأولى في تاريخه بموسم 1999 - 2000 والتي جاءت بعد 11 عاما من فوز الأهلي بلقبه الأول.

وباستثناء لقب الأهلي الأول في بطولة الدوري، حقق الغنام جميع بطولات الدوري مع الأهلي منذ بدايته.

إذ عاد الغنام ليحقق اللقب الثاني له والثالث للأهلي في الموسم التالي 2000 - 2001.

وبعد غياب 11 عاما عاد الأهلي من جديد بقيادة طارق الغنام ليتوج بلقب الدوري موسم 2011 - 2012.

وأخيرا فاز الغنام بالدوري موسم 2015 - 2016 مع الأهلي وهو أخر ألقاب النادي في المسابقة.

لحظة لا تنسى

أتم طارق الغنام 38 عاما في عام 2016، والتي خاض فيها الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

تحدث البعض عن مجاملة قيد الغنام في القائمة الإفريقية رغم كبر سنه واقترابه من الاعتزال.

لكن قاد الغنام الأهلي لكتابة التاريخ بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي بالبطولة التي تم استضافتها على صالة الأهلي بالجزيرة.

لم يكتف الغنام بالمشاركة في فوز الأهلي لكنه أثبت جدارته بتحقيق جائزة أفضل لاعب ارتكاز في البطولة بعد تحقيق 66 متابعة ناجحة في 6 مباريات وبفارق 17 متابعة عن أقرب منافسيه.

كما تصدر الغنام قائمة أكثر اللاعبين اعتراضا للكرة من الخصم Block بـ 15 مرة في 6 مباريات.

وكان ذلك كفيلا لدخول طارق الغنام تشكيل أفضل 5 لاعبين في المسابقة رغم بلوغه سن الـ 38.

وصرح الغنام للاتحاد الإفريقي عقب نهاية البطولة قائلا: "هذه البطولة هي الأغلى في مسيرتي، حققت بطولات صعبة مع الأهلي لكن هذه اللحظة لن أنساها أبدا".

إنجاز فريد

حقق الغنام إنجازا فريدا في مسيرته، إذ أنه حقق ألقاب الأهلي القارية الثلاثة، فقبل فوزه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، كان قد حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرتين.

إذ نجح الغنام في كتابة اسمه بتاريخ السلة المصرية عندما حقق لقب كأس الكؤوس الإفريقية عامي 1998 و2000.

وكان نادي الجزيرة هو أكثر نادي مصري متوج بالألقاب القارية برصيد لقبين عامي 1994 و1996 بينما حقق ناديا الاتحاد السكندري والزمالك لقب لكل منهما.

وبذلك يصبح الغنام اللاعب المصري الوحيد الذي حقق ثلاثة ألقاب قارية في مسيرته.

الاعتزال مرتين

اكتفى طارق الغنام بما حققه من إنجاز عقب التتويج بلقب إفريقيا للأندية الأبطال في نهاية 2016، وقرر الاعتزال بنهاية الموسم.

وبالفعل اتخذ الغنام قراراه بالاعتزال في يونيو بعد نهاية الموسم، قبل أن يتراجه مرة أخرى في شهر يوليو بناء على نصيحة المقربين منه بالاستمرار.

وخاض الغنام موسمين قبل أن يعلن اعتزاله نهائي في مايو 2019 مكتفيا بما حققه من تاريخ في مسيرة استمرت ما يقرب من 24 عاما.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول - كيف يعيش أجانب الدوري؟ بيكلي وكوفي يتحدثان عن حياتهما في مصر

يويفا: لسنا مهتمين بإلغاء الدوري في فرنسا وهولندا.. وهذا ما يهمنا

هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز وقذيفة "لا تخطئ المرمى"

إصابة ديلي آلي أثناء عملية سطو على منزله

ميرور: مورينيو قد يتسبب في تأجيل استئناف الدوري الإنجليزي خوفا على اللاعبين