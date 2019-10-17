رسميا – ماراكانا يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 18:21

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020.

قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول جاء على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد القاري في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020.

ومن المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في الـ 21 من نوفمبر 2020.

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ملعب ماراكانا الذي اُفتتح عام 1950 تفوق على 9 ملاعب أخرى منها 6 في البرازيل على استضافة نهائي النسخة المقبلة.

ويعد ماراكانا الملعب الرئيسي في البرازيل وتقام عليه مباريات فريق فلامنجو، وسبق له استضافة نهائي كأس العالم 1950 و2014 ونهائي كأس القارات 2013 ونهائي أولمبياد ريو 2016 ونهائي كوبا أمريكا 2019.

ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.

وتعد نسخة 2019 هي الأولى التي تقام لأول مرة على أرض محايدة بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب في جميع النسخ السابقة.

كما يقام نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 (تعادل الكونفدرالية) في ملعب ماريو كيمبس بالأرجنتين بمدينة كوردوبا في السابع من نوفمبر 2020.

ملعب ماريو كيمبس سبق له استضافة مباريات في كأس العالم 1978 في الأرجنتين ونهائي نسختي كأس الأرجنتين 2015 و2016.

الجدير بالذكر أن نهائي النسخة الحالية من كوبا سود أمريكانا بين أندبندينتي دي فالي الإكوادوري وكولون الأرجنتيني سيقام في ملعب بابلو روخاس في أسنسيون عاصمة باراجواي في التاسع من نوفمبر المقبل.

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