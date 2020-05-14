الغندور: لماذا يتوج الأهلي؟ الدوري ألغي 5 مرات دون تحديد بطل للمسابقة

الخميس، 14 مايو 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

أحمد السيد زيزو - الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

يرفض خالد الغندور نجم الزمالك السابق منح لقب الدوري للأهلي حال إلغاء منافسات الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

قال الغندور عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد ألغي الدوري 5 مرات من قبل، منها مرتان كان الزمالك متصدرا وأخرى اعتلى حرس الحدود جدول الترتيب في 2012".

وتساءل "إذن لماذا المطالبة بتتويج الأهلي هذه المرة؟ وهل إذا كان الزمالك متفوقًا بفارق عشر نقاط سيطالب الأهلي بتتويج الزمالك؟".

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في سياق آخر، دافع خالد الغندور عن نفسه ضد الانتقادات التي تناله، قائلا "لا أقوم بتمجيد شخصية مرتضى منصور بل أشيد دائما بإنجازاته وعمله والطفرة الإنشائية التي تحققت في النادي بخلاف البطولات التي يحققها النادي منذ توليه المسؤولية".

وواصل الغندور تساؤلاته "هل ينتقد أحد بقناة النادي الأهلي محمود الخطيب أو أي قرار له أو لمجلس الإدارة؟".

واستطرد خالد الغندور "تواجدي في قناة الزمالك يجبرني على الانحياز الكامل للنادي، كنت أحد قادة الفريق يوما ما، وهذا يدفعني للدفاع عن الكيان".

وأتم تصريحاته "من الطبيعي والمنطقي أن يكون لكل نادٍ إعلامه الذي يعبر عنه، أما جمهور الكرة بشكل عام ليس فصيلا واحدا، لذا من الطبيعي أن يتعامل البعض مع كلامي بغضب بينما تتقبله فئة أخرى".

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