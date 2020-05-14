بشكتاش يعلن إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا

الخميس، 14 مايو 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

أعلن نادي بشكتاش الذي يضم الدولي المصري محمد النني إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا، دون أن يكشف عن هويتهم، سواء من لاعبين أو إداريين أو جهاز فني.

كما كشف النادي عن إصابة رئيس النادي أحمد نور بفيروس كورونا أيضا.

وأفاد بشكتاش في بيان جاء على النحو التالي:-

"يوم الأربعاء 13 مايو ، تم إجراء اختبار فيروس كورونا لجميع لاعبي كرة القدم لدينا والأجهزة الفنية والموظفين".

"تم الكشف عن نتائج اختبار إيجابية في 8 أشخاص".

"بدأت عملية العلاج للأشخاص الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية على الفور تماشيا مع الإجراءات المتبعة".

"كما نوضح أن أحمد نور رئيس النادي أصيب أيضا بفيروس كورونا".

وكان علاء نظمي وكيل محمد النني قد أعلن سلامة اللاعب من فيروس كورونا من قبل في تصريحات لـ FilGoal.com. (من هنا)

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بشيكتاش فيروس كورونا
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