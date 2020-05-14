منع البصق وتقبيل الكرة وحظر تبادل القمصان.. قواعد طبية صارمة لبطولتي أمريكا الجنوبية

الخميس، 14 مايو 2020 - 02:41

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس - كوبا سود أمريكانا

وضع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قواعد طبية صارمة لبطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2020.

ولم يتحدد بعد عقب اجتماع اليوم موعد استئناف البطولتين القارتين.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن البطولة قد تستكمل في سبتمبر المقبل، وقد تمتد لعام 2021.

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وأصدر الاتحاد بيانا يوضح فيه دور الأندية في الفترة المقبلة وكذلك المحظورات على اللاعبين أثناء سير المباراة.

السجل الطبي للاعبين والمدربين:

-كونميبول سينشئ تقرير طبي لكل اللاعبين والأطقم الفنية بناء على قوائم الأندية المشاركة في كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا.

-قد يطلب الاتحاد بيانات طبية إضافية متعلقة بالتاريخ الطبي للاعبين.

-بالتنسيق مع المعامل الطبية، قد يطلب الاتحاد إجراء تحاليل لـ فيروس كورونا في المباريات أو أثناء الحصص التدريبية.

-اللاعب أو المدرب الذي يرفض الخضوع للتحاليل لن يحق له المشاركة في المسابقات التابعة للاتحاد.

-على الأندية أن تتعاون مع الاتحاد في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة حال طلبها.

-الاتحاد سوف يتحفظ بنتائج الفحوصات بتاريخها ومواعيدها والنتائج.

- عدم الامتثال لأي من الواجبات والالتزامات المعلنة يعتبر جريمة تأديبية، ويتم تمكين الهيئات القضائية للاتحاد لفرض العقوبات وفقا لقانون الانضباط.

قواعد بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2020:

- منع اللاعبين والمسؤولين من البصق قبل وأثناء وبعد المباراة في أرض الملعب.

- منع اللاعبين والمسؤولين من تقبيل الكرة قبل وأثناء وبعد المباراة.

- التزام اللاعبين والمسؤولين بالخضوع لكشف درجات الحرارة قبل المباراة.

- إلزام للاعبين والمسؤولين باستخدام زجاجات المياه أو مشروبات الطاقة بشكل فردي.

- حظر تبادل القمصان أو أي جزء آخر من الملابس مع المنافسين أو زملاء في الفريق.

- حظر تبادل الشعارات أو الهدايا بين قائدي الفريقين قبل بداية اللقاء.

- في حالة إقامة مقابلة سريعة أو مؤتمر صحفي يجب عليك استخدام قناع أو واقي الوجه.

- إلزام ارتداء البدلاء والطاقم الفني أقنعة طبية.

وتوقفت المسابقتين في منتصف مارس الماضي ومن ثم تم تعليقها حتى 5 مايو.

ولم يتم تحديد موقف أو موعد جديد لعودة البطولتين.

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