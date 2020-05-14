الخطيب يجتمع بـ فايلر وسيد عبد الحفيظ لمناقشة احتمالية استئناف الدوري

الخميس، 14 مايو 2020 - 15:57

كتب : حسام نور الدين

اجتماع الخطيب مع سيد عيد الحفيظ وفايلر

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اليوم الخميس.

وجاء الاجتماع المطول الذي جمع الثلاثي، لمناقشة العديد من الملفات. جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

وقدم عبدالحفيظ وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية، وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك.

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كما ناقش رئيس النادي مع المدير الفني، رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات، وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور في الفترة المقبلة.

وأخيرا، شهد الاجتماع مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإداري والفني والطبي، في ضوء إجراءات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

مصر علقت النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري على الأقل، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وكان الأهلي يتصدر بطولة الدوري قبل توقف المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه.

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في الدوري الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب
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