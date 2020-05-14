الخطيب يجتمع بـ فايلر وسيد عبد الحفيظ لمناقشة احتمالية استئناف الدوري
الخميس، 14 مايو 2020 - 15:57
كتب : حسام نور الدين
اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اليوم الخميس.
وجاء الاجتماع المطول الذي جمع الثلاثي، لمناقشة العديد من الملفات. جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.
وقدم عبدالحفيظ وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية، وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك.
كما ناقش رئيس النادي مع المدير الفني، رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات، وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور في الفترة المقبلة.
وأخيرا، شهد الاجتماع مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإداري والفني والطبي، في ضوء إجراءات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
مصر علقت النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري على الأقل، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وكان الأهلي يتصدر بطولة الدوري قبل توقف المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه.
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