تقرير يوناني: ناديان تركيان يرغبان في ضم وردة.. هل يجاور زميله المصري؟

كشفت صحيفة (مترو سبورت) اليونانية رغبة ثنائي الدوري التركي في التعاقد مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر وباوك اليوناني.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى اهتمام الثنائي سيفاسبور ومالاطيا سبور التركي بالتعاقد مع عمرو وردة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إن مالاطيا سبور وسيفاسبور لم يتحركا بشكل رسمي حتى اللحظة من أجل وردة، ولكنهما جمعا معلومات عن اللاعب.

ويرغب وردة في البحث عن "المرحلة التالية في حياته الكروية" بعد رحيله عن لاريسا اليوناني، وفقا للصحيفة.

وفي حالة انتقال وردة لـ مالاطيا سبور، سيجاور زميله في منتخب مصر، كريم حافظ، الذي يلعب في صفوف الفريق التركي.

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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