ميرور: مورينيو قد يتسبب في تأجيل استئناف الدوري الإنجليزي خوفا على اللاعبين

الخميس، 14 مايو 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل خطط استئناف مسابقة الدوري بعدما قاد جوزيه مورينيو مدرب توتنام مجموعة المدربين المعترضين على عودة المسابقة خوفا من اللاعبين. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

رابطة الدوري اجتمعت بالمدربين بعدما اجتمعت بقادة الفرق عبر الفيديو، وأصر مورينيو خلال الاجتماع أن اللاعبين بحاجة لشهر على الأقل للاستعداد للعودة للملعب بعد 7 أسابيع من الغياب.

مورينيو حصل على دعم كبير من عدد من زملائه من المدربين من ضمنهم رالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون.

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وقبل توقف الموسم كان لدى توتنام ومورينيو قائمة من الإصابات مثل ستيفن بيرجوين وبن دافيز وهاري كين ودافينسون سانشيز وموسى سيسوكو وهاري كين وسون هيونج مين.

حاليا يمتلك مورينيو فريقه بالكامل تقريبا جاهز للعب لكنه لا يرغب في المخاطرة بسلامة لاعبيه حسب وصفه في الاجتماع.

وحضر المدربون الـ20 اجتماعا بالفيديو وتم عرض بروتوكول السلامة عليهم جميعا يوم الأربعاء، تمهيدا للعودة للتدريبات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

الخطط أعجبت المدربين كثيرا، لكن القلق حيال اللاعبين ولياقتهم البدنية لمنع الإصابات كانت أهم نقطة في الاجتماع.

وكان قادة الفرق قد اجتمعوا في وقت سابق مع رابطة الدوري، وأبدوا قلقا كبيرا حيال العودة للتدريبات مبكرا. (طالع التفاصيل)

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