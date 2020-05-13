لايف في الجول – هيثم فاروق: وصول التوأم وحازم إمام أكمل نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي

حكى هيثم فاروق مدافع الزمالك السابق، عن الجيل التاريخي للفريق الأبيض، والذي حصد كل البطولات في طريقه.

وقال هيثم فاروق عبر "لايف في الجول": "عندما عدت للزمالك كان لدينا مواهب عظيمة لكن كان ينقص الفريق القائد، وهنا وجد الزمالك ضالته في حسام وإبراهيم حسن. مع تألق أكثر من نجم وعودة حازم إمام أصبحنا أقوى فريق ليس في مصر بل في إفريقيا".

وأضاف "وصل الأمر أننا كنا نتراهن على عدد الأهداف التي سنسجلها ومن سيسجلها، فزنا بكأس الكؤوس الإفريقية سنة 2000 وتأهلنا لكأس العالم للأندية ولكن البطولة ألغيت بعد ذلك. هناك لبس بأن تأهل الزمالك كان سبب الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2002 ولكن هذا ليس صحيح".

فاروق أتبع "الزمالك لم يعاني كثرة النجوم وقتها لأن المدربين الذين تناوبوا علينا مثل أوتو فيستر وكابرال ونيلو فينجادا كانوا أقوياء الشخصية، وكذلك المساعدين مثل حلمي طولان وأشرف قاسم وأحمد رمزي".

وواصل "تلك الكثرة من النجوم تسببت في رحيل عدد من اللاعبين في الموسم التالي مثل سامي الشيشيني وأسامة نبيه وعبد الحميد بسيوني وعمرو فهيم".

وأتم "مباراة الـ6-1؟ كنا فريقا قويا للغاية ولدينا ثقة زائدة لدرجة أن حسام حسن أشار للجماهير بعد الهدف الأول بيد بـ5 أصابع والأخرى بـ3 أصابع إشارة إلى أننا سنفوز 5-3 وليس لتسجيله 8 أهداف في القمة. كل تلك الأمور انقلبت علينا مع توفيق وتألق خالد بيبو، كل هجمة ذهب بها تسببت في هدف".

هيثم فاروق لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 1999 إلى 2002. وحقق معهم ألقاب الدوري المصري مرة، وكأس السوبر المصري مرة، وكأس الكؤوس الإفريقية مرة.

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