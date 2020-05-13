إلغاء الدوري الكونغولي وتتويج مازيمبي باللقب

قرر الاتحاد الكونغولي إلغاء الموسم الكروي بكافة درجاته بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن توقف الدوري في شهر مارس الماضي.

وبناء عليه قرر الاتحاد الكونغولي تتويج مازيمبي بالدوري الذي كان متبقي فيه 7 جولات.

وتصدر مازيمبي جدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن فيتا كلوب صاحب المركز الثاني والذي خاض ثلاث مباريات أكثر من منافسه.

كما قرر الاتحاد إلغاء الصعود والهبوط من الدرجات الأدنى.

فيما سيمثل مازيمبي وفيتا كلوب الكونغو في دوري ابطال إفريقيا الموسم المقبل بينما منياما يونيون وموتيما بمبي في الكونفدرالية.

هذا التتويج سيكون الثانن عشر في تاريخ مازيمبي في الدوري الكونغولي.

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