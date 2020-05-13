اختفوا في ظروف غامضة - علاء كمال.. زميل صلاح والنني الذي رحل عن الزمالك بسبب الديون

بدأ الزمالك فترة الانتقالات في موسم 2008/2009 بضم الكثير من الصفقات القوية.

فتعاقد مع أيمن عبد العزيز والمهاجم الغاني الراحل جونيور أجوجو، وهاني سعيد مدافع منتخب مصر والظهير الأيسر البرازيلي ريكاردو.

ثم تعاقد مع علاء كمال صانع ألعاب المقاولون العرب رفقة زميله محمود سمير.

وبعد عام واحد رحل الثنائي مرة أخرى إلى فريقه السابق.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو علاء كمال لاعب الزمالك السابق.

وتواصل FilGoal.com مع علاء كمال للحديث معه عن كواليس انضمامه للزمالك وكيف رحل عن القلعة البيضاء.

وكل ما يلي جاء على لسان علاء كمال في حوار مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت في ناشئين الأهلي وعمري 10 سنوات ولعبت حتى سن السابعة عشر، ثم رحلت في فترة الإعداد رغم أنني كنت قائد الفريق".

"انتقلت إلى المقاولون العرب وبعد 5 شهور فقط تم تصعيدي للفريق الأول مع المدرب لطفي نسيم في موسم 2002-2003، ولكن الفريق هبط بنهاية الموسم وتدربت مع حسن شحاتة في الدرجة الثانية ولكني لم أشارك كثيرا بسبب تواجدي في منتخب مصر للشباب".

"ولم أشارك في بطولة كأس مصر التي حقق المقاولون لقبها أمام الأهلي بسبب تواجدي مع منتخب الشباب في تونس، ثم بدأت في المشاركة مطلع موسم 2004-2005 مع حسن شحاتة قبل أن يترك الفريق ويتولى تدريب منتخب مصر ونجحنا في التأهل للدوري الممتاز".

"شاركت أيضا في كأس الأمم الإفريقية للشباب 2005 وحققنا المركز الثاني، ولكني لم أشارك في كأس العالم 2005 في هولندا بسبب إصابتي قبل المونديال في مباراة ودية ضد الأردن، وهذا المنتخب كان يضم عبد الله السعيد وحسام عاشور وشيكابالا".

"كنت أشارك بانتظام أيضا في المنتخب الأولمبي مع فينجادا ومجدي طلبة، ولكن لم نتأهل للأولمبياد بسبب عدم ثبات عناصر المنتخب".

"بعد التأهل للدوري الممتاز لعبت 3 مواسم مع المقاولون العرب، وفي الموسم الأول لم أكن أشارك بشكل أساسي، ثم أصبحت أحد ركائز الفريق مع علاء نبيل".

"لعبت 30 مباراة كاملة وسجلت 13 هدفا في الدوري والكأس وبدأ الجميع يتحدث عن مستواي بشكل جيد".

الانتقال للزمالك

"وكيل اللاعبين سالم محمد سالم كان المفوض للتعاقد معي، وبالفعل تعاقد معي الزمالك رفقة زميلي محمود سمير".

"وبلغت قيمة انتقالي للزمالك 8 ملايين جنيه، ومحمود سمير 4 ملايين".

"والتحقت بالزمالك في صيف 2008 مع عدد كبير من الصفقات وهم هاني سعيد وأيمن عبد العزيز وأجوجو وريكاردو".

"كنت أشعر برهبة في البداية ولكن سرعان ما دخلت في الأجواء مع باقي اللاعبين ولكن لم يتم قيدي في القائمة الإفريقية مع الألماني هولمان".

"كان يتبقى 4 أماكن فقط وتم قيد كل من أجوجو وهاني سعيد وريكاردو وأسامة حسن".

"لكني شاركت في مباراة السوبر المصري أساسي أمام الأهلي في استاد القاهرة بحضور كامل الجماهير وخسرنا بهدفين دون رد".

"وبعد المباراة أشاد الجميع بأدائي الجيد".

"لعبت مع هولمان وأحمد رفعت ودي كاستال وشاركت في 15 مباراة ما بين الأساسي والبديل".

الرحيل

"في صيف 2009 كان هناك خلافا ماديا بين المقاولون والزمالك بسبب عدم تسديد باقي قيمة الصفقة".

"الزمالك كان مدان للمقاولون بمبلغ 6 ملايين جنيه، ليتم الاتفاق بين الناديين على عودتنا مرة أخرى لذئاب الجبل".

"كنت أتمنى البقاء لفترة أطول مع الزمالك لأنني بدأت فترة الإعداد بشكل جيد وكنت قادرا على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق وكان بإمكاني الانضمام للمنتخب أيضا".

"بعد العودة للمقاولون لعبت 3 مواسم مع محمد عامر ومحمد رضوان ومحمد عبد السميع وحمزة الجمل وكنت أشارك بشكل أساسي".

"وكان معي في المقاولون الثنائي محمد صلاح ومحمد النني بعد تصعيدهم للفريق الأول، وأيضا محمد زيكا وتربطني بهم علاقة جيدة".

"قررت الرحيل عن المقاولون بعد 9 سنوات مع النادي وانتقلت إلى الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم وكنت هداف الفريق في الموسم الأول بـ6 أهداف، وفي الموسم الثاني كنا ننافس على دخول المربع الذهبي".

"كان لدي عدة عروض بعد الرحيل عن الاتحاد السكندري لكني فضلت العودة للقاهرة وانتقلت إلى الإنتاج الحربي وخضعت للكشف الطبي ولكن قبل انطلاق الدوري كان النادي سيتعاقد مع محمد زيدان وأخبروني بالبحث عن فريق آخر للانتقال له وذلك قبل أيام من غلق فترة الانتقالات".

"وبسبب اكتمال قوائم كل الأندية انتقلت إلى الدرجة الثانية مع نادي مصر ولعبت معهم 3 مواسم وكنا ننافس على الصعود للدوري الممتاز".

"بعدها لعبت مع طنطا ثم أبو قير للأسمدة وتعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي فقررت الاعتزال".

"والآن أعمل كمدير للتسويق والتعاقدات في نادي مصر".

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