لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري حال إلغاء الصعود والهبوط

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

فينالدوم - فان دايك - ليفربول - وست هام

قال جون بارنز لاعب ليفربول السابق إنه لا ينبغي أن يتوج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري حال إلغاء الصعود والهبوط.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي من عدمه والذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال بارنز في تصريحات لبرنامج "إيما بارنيت شو" اليوم الأربعاء: "إن لم يكن هناك صعود وهبوط فلا يجب أن يتوج ليفربول بالدوري".

أخبار متعلقة
سكاي: إصابة مدير فيورنتينا الرياضي بفيروس كورونا ماركا: برشلونة يحدد دي تشيليو بديلا لـ سيميدو تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي

وأكمل "النشاط الكروي يجب أن يعود حال التأكد من سلامة جميع اللاعبين بغض النظر عن الوقت الذي سنعود فيه ومدى طول فترة التوقف".

ولم يتوج ليفربول بلقب الدوري منذ عام 1990.

ولعب جون بارنز مع ليفربول من 1987 حتى عام 1997.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد

ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري حال إلغاء الصعود والهبوط 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة مدير فيورنتينا الرياضي بفيروس كورونا 57 دقيقة | أوروبا
ماركا: برشلونة يحدد دي تشيليو بديلا لـ سيميدو ساعة | أوروبا
تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لايف في الجول – هيثم فاروق: وصول التوأم وحازم إمام أكمل نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: إبراهيموفيتش سيرحل عن ميلان بنهاية الموسم 2 ساعة | أوروبا
وصول لاعب وسط يوفنتوس إلى إيطاليا ويدخل الحجر الصحي 2 ساعة | أوروبا
الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك