الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تخلي الفريق عن سعد سمير مدافع الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "لا توجد أزمة فيما يخص تعاقد الأهلي مع سعد سمير كما روج البعض ممن يحاولون زعزعة الاستقرار ونشر الأكاذيب".

وأضاف "سعد سمير لاعب في الأهلي، ولديه تعاقد ويحصل على كامل مستحقاته ويتدرب مع زملائه ولا توجد أدنى مشكلة معه ".

عبد الحفيظ أوضح "مع قدوم محمود عبد المنعم (كهربا) للأهلي في يناير، كنا نحتاج لمكان في القائمة كي يتم قيده، وكان سعد سمير مصابا وسيحتاج فترة طويلة تستمر لعدة أشهر من العلاج".

وأكمل "بالتالي كان المنطق والعقل وكل شيء يقول أنه من الطبيعي قيد كهربا وخروج سعد من القائمة. وبالفعل تواصلنا مع اللاعب واستأذنا منه بعد شرح الموقف، ولأنه أحد أبناء النادي المخلصين، رحب ووافق وبالفعل بالأمر".

وأتم "رفعنا اسم سعد سمير من قائمة الفريق لهذا الموسم لأنه مصاب في كل الأحوال، لكنه مستمر مع الأهلي وفقا للتعاقد بين الطرفين، ويحصل اللاعب على حقوقه كاملة".

ويعاني سعد سمير من قطع في وتر أكيليس، تعرض له أثناء مباراة الأهلي وبلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا، ليغادر الملعب مصابا.

كان الأهلي قد أعلن ضم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من فريق أفيش البرتغالي.

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