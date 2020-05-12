إلغاء الدوري الكاميروني وتتويج باميندا باللقب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إلغاء الموسم الكروي في كل درجاته بما فيه دوري السيدات بسبب جائحة كورونا.

وقرر الاتحاد الكاميروني تتويج فريق باميندا بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعد تصدره بـ 48 نقطة وبفارق نقطة عن فريق القطن.

الاتحاد استند أن فريق باميندا قد لعب مباراة واحدة أقل من القطن بالرغم من تبقي 6 جولات فقط على نهاية الدوري.

بامنيدا تصدر جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، في حين حصد القطن 46 نقطة من 29 مباراة.

وقرر أيضا الاتحاد الكاميروني إلغاء الهبوط وإلغاء الصعود من الدرجات الأدنى.

وضمنت أندية أفيون أكاديمي وتونيري ودراجون دي ياوندي البقاء ضمن الكبار الموسم المقبل.

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