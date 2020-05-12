لايف في الجول – محمد سالم: هذا سبب عدم نجاحي مع الزمالك.. وعلينا تكرار تجربة فرنسا مع الدوري

قال محمد سالم لاعب المقاولون العرب إن عدم وجود استقرار فني في الزمالك وكثرة تغيير المدربين كان سببا رئيسيا في عدم نجاح تجربته مع النادي.

وتحدث محمد سالم عبر "لايف في الجول" عبر "إنستجرام" قائلا: "شاركت في مباريات عديدة مع جوزوالدو فيريرا لكن بعد رحيله تأثرت، تدربت مع 7 مديرين فنيين في الزمالك بموسم واحد. أردت الرحيل عن النادي باحترام، حتى لو على سبيل الإعارة. ماديرا أرادني مجددا لكن العرض رُفض".

وواصل "أردت فرصة للمشاركة لأعود لمنتخب مصر، الزمالك أراد قطع إعارتي للاتحاد في منتصف الموسم (2016-2017) لكن الأخير رفض. وفي نهاية الموسم رحلت نهائيا عن الزمالك وانتقلت إلى بتروجت".

وأضاف "ذات مرة تحدثت مع المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش (المدرب الأسبق للزمالك)، لماذا لا أشارك؟ رد علي: حين جئت قالوا لي سالم يلعب خلف المهاجم وليس مهاجما صريحا، قلت له هذا غير صحيح".

وشدد محمد سالم "لاعبون كثر لم يجدوا الفرصة في الزمالك بسبب تغيير المدربين باستمرار".

وأكمل "الزمالك كان يراسلني حين قررت الابتعاد تماما، أغلقت هاتفي حتى لا يتواصل معي أحد. كان هدفي الخروج من قائمة الفريق وحتى قائمة الانتظار لأرحل بحريتي. لم أكن أريد للنادي أن يقرر مصيري سواء بالبيع أو الإعارة لفريق معين. ونجحت في مسعاي وانتقلت إلى بتروجت".

وواصل "المدرب عماد النحاس يشبه كثيرا فيريرا في طريقة تعامله والتحضير للمباريات، لا تمر الهزيمة معه مرور الكرام. يتحدث معنا كأنه لاعب في الفريق مثلنا. لم أر سوى النحاس وفيريرا يعرضان المباريات في الفيديو لتصحيح الأخطاء للاعبين".

عروض الأهلي والزمالك

وبسؤاله عن حقيقة عروض الأهلي والزمالك قال محمد سالم: "كان يوجد عرض شفهي من الأهلي في موسم 2013-2014 لكن النادي فضل استمراري، وحين كان يريدني فريق كان المقاولون العرب يبالغ في طلباته المالية. جاءني عرض من أيك أثينا اليوناني وآخر من ناسيونال ماديرا البرتغالي".

وأضاف "الأهلي الموسم المقبل؟ إن شاء الله، ربنا يسهل. لم أغلق الباب أمام الزمالك، عدت إلى المقاولون لأقدم الكثير للنادي ثم أحترف في الخارج. الأولوية للاحتراف خارج مصر".

وشدد "الأهلي أو الزمالك؟ حين أجد الظروف المناسبة للنجاح سأقرر أين وجهتي".

مشكلة المهاجم والحل الأمثل للدوري

وعن مشكلة اختفاء المهاجم الصريح في مصر علق محمد سالم "مشكلة المهاجم في مصر ظهرت مع هيكتور كوبر، لا يلعب بمهاجم صريح، يعتمد على الطرفين ومهاجم وهمي".

وأكمل "ذهب إلى المونديال ولديه مروان محسن فقط كمهاجم. يوجد مهاجمون جيدون في مصر. هناك مصطفى محمد، لا يزال صغيرا، بإذن الله يكون مستقبله طيبا".

أما عن الحل الأمثل للدوري فقال: "سيتعرض المقاولون العرب لظلم كبير إذا أُلغي الدوري وتقرر مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي إفريقيا".

وأتم "فلنكمل الدوري حتى لو انتهى في سبتمبر. إن لم تستكمل البطولة فليأخذ كل فريق حقه، فلنفعل مثل فرنسا ونعتمد الترتيب الحالي للبطولة. هناك أندية بذلت جهدا كبيرا لتحقق ما حققت".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط

الدنمارك والنمسا تحددان موعد عودة الدوري في البلدين