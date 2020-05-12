هدف لا ينسى - "بتعمل ايه يا سيد.. في حد بيشوط من نص الملعب!"

كان دفاع فريق الدم والذهب صامدا محافظا على تقدمه حتى آخر ربع ساعة من المواجهة القوية، حاول قدر الإمكان إبعاد لاعبي الأهلي عن منطقة جزائه، لكن اللدغة جاءته من حيث لا يحتسب، سدد سيد عبد الحفيظ كرة مباغتة تفاجأ الجميع برؤيتها في الشباك، ليخيم الصمت على استاد المنزه.

هدف لا ينسى - الحلقة 19

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17 نوفمبر 2001.. الترجي والأهلي

كانت مواجهة صعبة للغاية، استطاع فيها الترجي التقدم مبكرا بتسديدة البرازيلي أديلتون دون سانتوس، وظل الأهلي يبحث عن التعادل، إلى أن سجل سيد عبد الحفيظ بأجمل طريقة ممكنة، مستغلا تقدم الحارس، أذهل كل من في الملعب ليخطف الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

يروي عبد الحفيظ، مدير الكرة حاليا في الأهلي، لـFilGoal.com "كنت عائدا للتو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي مباراة الذهاب شاركت 10 دقائق فقط".

طوال مباريات الدور ربع النهائي، الذي كان بنظام المجموعتين آنذاك، لم يشارك عبد الحفيظ مع الأهلي، وأمام الترجي في القاهرة دخل الملعب بدلا من وائل رياض.

واستمر عبد الحفيظ "لمحت الحارس متقدما، فكرت للحظات هل أمرر وأضمن الكرة أم أجرب التسديد، كان لا يزال على النهاية ربع ساعة تقريبا".

وأضاف "توكلت على الله وسددت بوجه الحذاء آملا أن تكون الكرة (كرباج) وتسكن الشباك، وأثناء تصويبي الكرة انحرفت قليلا فذهبت في طريق مقوس مما جعلها أكثر جمالا".

وأتم "في قرار مثل هذا أنت تجازف، لذلك حين سددت صرخ في وائل رياض قائلا: بتعمل ايه يا سيد.. في حد بيشوط من نص الملعب. لكن الذهول أصاب الجميع بعد الهدف".

تصويبة عبد الحفيظ الرائعة عبدت طريق الأهلي نحو النهائي، ليعود نجمه وسطه للتألق مرة أخرى ويسجل في جنوب إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز وتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وفي القاهرة، اعتمد المدرب مانويل جوزيه على عبد الحفيظ أساسيا في سحق الأهلي لصن داونز بثلاثة أهداف دون رد منحت القلعة الحمراء اللقب الثالث في دوري أبطال إفريقيا.

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