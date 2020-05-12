كوميك بوك في الجول – من زيدان لـ ديشامب.. بنزيمة أسطورة شاء الناس أو رفضوا

لاعب هام أم لا؟ مهاجم جيد أم لا؟ يستحق الانضمام لمنتخب فرنسا أم أن مدرب الديوك ديديه ديشامب رأيه هو الصحيح؟ لماذا يلعب دائما في ريال مدريد؟

زين الدين زيدان يرد على قائده السابق في الجيل التاريخي لفرنسا 1998 ويشرح لماذا كريم بنزيمة أسطورة.

شاهد كوميك بوك في الجول.

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