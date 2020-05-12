أيمن عبد العزيز: الزمالك والأهلي رفضا انتقالي وعبد الحفيظ لرديف برشلونة

كشف أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق حقيقة عرض برشلونة ومانشستر يونايتد.

وقال أيمن عن العروض: "عقب تألقنا في بطولة أمم إفريقيا للشباب بالمغرب، حصلت أنا وسيد عبد الحفيظ على عرض من رديف برشلونة (الفريق الثاني للنادي) وجاء المدرب وجلس مع حلمي طولان".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "إلا أن الناديين رفضا وأصرا على بقائنا في ذلك الوقت".

وأردف "خضنا بطولة في مدينة مانشستر وحصلنا على فرصة قضاء فترة معايشة في مانشستر يونايتد".

وأكمل "وليد صلاح عبد اللطيف وسيد عبد الحفيظ والراحل محمد الشبراوي وأنا لكن رفضت الأندية تركنا".

وأتم "بعد ذلك أصررت على الرحيل من الزمالك وانتقلت للدوري التركي".

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