أبطال في الجول - إسماعيل الشافعي.. عندما عرف العرب طريق العالمية للتنس

يشغل إسماعيل الشافعي منصب رئيس الاتحاد المصري لرياضة التنس، لكن ربما لا يعلم البعض أنه أحد رواد التنس في العالم العربي.

كان إسماعيل الشافعي أول لاعب مصري وعربي يدخل ضمن أفضل 50 لاعبا على المستوى العالمي للتنس.

يأتي ذلك الإنجاز بخلاف الأرقام القياسية للاعب ياروسلاف دروبني الذي لعب بالجنسية المصرية وحصل على لقب ويمبلدون بجانب لقبين من رولان جاروس.

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النشأة

ولد إسماعيل الشافعي في 15 نوفمبر من عام 1947 بالقاهرة وتأثر برياضة التنس بسبب والده.

عدلي الشافعي، والد إسماعيل كان لاعب تنس مصري لكن مسيرته لم تستمر أكثر من 7 سنوات.

أحب إسماعيل الشافعي رياضة التنس بسبب والده رغم اعتزاله اللعبة مبكرا، وكان عدلي الشافعي قد شارك في بطولة كأس ديفيز من قبل.

تعلق إسماعيل برياضة التنس ولم يكن يعلم أنه سيكتب التاريخ المصري والعربي في اللعبة ويصبح من رواد اللعبة.

إنجاز تاريخي

استهل إسماعيل الشافعي مشواره في اللعبة عام 1962 بخسارة بطولة مصر وخسر من الإيطالي جوسيب ميرلو.

وفي عام 1963 خسر الشافعي في نهائي بطولة أسوتوردوف التي أقيمت بألمانيا الغربية.

وكتب إسماعيل اسمه في تاريخ اللعبة عندما حقق وصافة بطولة ويمبلدون المفتوحة للشباب كأول عربي يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

لم يكتف الشافعي بإنجازه ونجح في العام التالي (1964) في تحقيق لقب بطولة ويمبلدون للشباب أحد بطولات الجراند سلام الكبرى وهو إنجاز لم يحطم حتى الآن على مستوى الرجال.

ألقاب وتصنيف عالمي

بدأ إسماعيل الشافعي مشواره تالقه بعد إنجاز بطولة ويمبلدون للشباب.

وحقق الشافعي 6 ألقاب دولية على مستوى الكبار وكانت البداية عام 1966 عندما حقق لقب بطولة سان جوزيه بكوستاريكا.

وأخرهم بطولة الفلبين المفتوحة عام 1974 عندما حقق الشافعي لقبه الدولي السادس.

أما على مستوى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) كانت أفضل نتائج الشافعي هي ربع نهائي بطولة ويمبلدون عام 1974.

وسبق للشافعي في نفس العام الوصول إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وحقق الشافعي إنجاز تاريخي جديد عندما وصل إلى المركز 34 عالميا ليصبح أول عربي يدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم.

ووصل الشافعي للمركز 34 في أبريل 1975 ليكتب اسمه كأحد رواد اللعب على المستوى المصري والعربي.

الاعتزال ورئاسة الاتحاد المصري

أعلن إسماعيل الشافعي اعتزاله رياضة التنس في مارس 1983 بعد مشواره استمر لما يقرب من 19 عاما.

يتولى الشافعي رئاسة الاتحاد المصري لرياضة التنس وسبق له ذلك من قبل مرتين.

وعمل الشافعي كعضو في الاتحاد الدولي للعبة التنس في شهر سبتمبر 2015.

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