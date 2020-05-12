أيمن عبد العزيز: الانسحاب أمام الأهلي "لم يكن تمثيلية".. واستكمال المباراة كان الأصح

وصف أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق انسحاب فريقه الشهير أمام الأهلي في الدوري المصري عام 1999 بـ "الانسحاب لم يكن تمثيلية".

الزمالك انسحب بعد أقل من 5 دقائق من بداية اللقاء بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء لأيمن عبد العزيز بعد تدخل قوي على إبراهيم حسن.

وقال لاعب وسط الأبيض السابق: "شعرنا وقت المباراة بالظلم، أول خطأ في المباراة وبطاقة حمراء".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "تعديل القانون لم يصل إلى مصر بعد، لم نكن نعرف بتعديل القانون حينها".

وتابع "فاروق جعفر كان يعرف أنني سأوثر على المباراة بسبب اعتماده الكبير عليّ".

وأردف "لم يفكر أي لاعب في استكمال المباراة في غرفة الملابس، خرجنا من أجل تحية جمهور الزمالك".

وأكمل "قرار الانسحاب كان بالإجماع ومعهم فاروق جعفر وصممنا على ذلك في غرفة الملابس، مجلس الإدارة أكدوا على مساندة قرار فاروق جعفر أي كان".

وأتم "استكمال المباراة بلا شك كان الأصح، سأتحمل النتيجة أي كانت، في النهاية هي مباراة كرة قدم".

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