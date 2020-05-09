ميلان يعلن: لا حالات إيجايبة لـ فيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي عدم وجود حالات إيجابية بين اللاعبين والطاقم الفني مصابة بـ فيروس كورونا.

وجاء بيان الروسونيري: "يعلن نادي ميلان أنه بناءً على الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على لاعبي الفريق الأول والطاقم الفني، لم تكن هناك أي حالات إيجابية لـ فيروس كورونا".

"يواصل اللاعبون برامجهم التدريبية الفردية في ميلانيلو. سيتم الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية المناسبة لجميع اللاعبين تحت تصرف المدرب في الأيام المقبلة".

وكان باولو سكاروني رئيس النادي الإيطالي صرّح سابقا لموقع "WarRoom": لدينا بعض اللاعبين المصابين في مرحلة التعافي، والثنائي مالديني في حالة جيدة الآن".

وواصل "ميلانيلو مفتوح وقد بدأنا بالفعل التدريب مرة أخرى، مع الحفاظ على التباعد. نحن نتخذ خطوات نحو العودة".

وسبق أن أعلن باولو مالديني المدير التقني للنادي إصابته ونجله دانييل مالديني لاعب الفريق بـ فيروس كورونا في 21 مارس الماضي.

وأعلن دانييل مالديني في 3 أبريل الماضي تعافيه من الفيروس (طالع التفاصيل).

في حين أن باولو أوضح معاناته مع تأثير فيروس كورونا على التنفس (طالع التفاصيل).

ومن المنتظر أن تبدأ الأندية الإيطالية خوض التدريبات الجماعية بدءا من 18 يونيو الجاري في انتظار تأكيدات الحكومة الإيطالية.

وتُجرى حاليا فحوصات طبية للاعبي وأطقم الأندية الفنية للتأكد من صحة جميع أعضاء المنظومة الرياضية قبل بدء التدريبات الفردية وعزل اللاعبين المصابين.

وكانت أندية تورينو وفيورنتينا وسامبدوريا قد أعلنت وجود حالات إيجابية مصابة بـ فيروس كورونا.

بينما أعلن إنتر سلبية جميع التحاليل للاعبين والأطقم الفنية.

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