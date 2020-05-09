واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا ولا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية

يرى نادي واتفورد الإنجليزي أن مشروع "إعادة البدء" Project Restart الخاص باستئناف الدوري الإنجليزي "ليس عادلا" و"لا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية".

أعلن واتفورد موقفه الرسمي من المشروع عن طريق مقال كتبه سكوت دوكسبوري رئيس النادي في جريدة تايمز، ليقوم الموقع الرسمي للنادي بنشره في صورة بيان لموقف النادي، الذي ينضم لموقف برايتون الذي أوضح نفس القلق.

واتفورد، صاحب المركز الـ17 في الدوري والذي يفصله هدف وحيد عن منطقة الهبوط، قال عبر قلم رئيسه: "كرة القدم ستعود، الحكومة أوضحت ذلك الأمر، والتحدي الآن ليس عودة كرة القدم ولكن إذا كان في استطاعة الدوري الإنجليزي خلق نموذج عادل قبل الاستئناف".

وأضاف دوكسبوري: "قبل انطلاق الموسم الجاري، لم يتوقع أحد فوز واتفورد على ليفربول بطل العالم وأوروبا، ليفربول فريق يلعب كرة رائعة ويستحق الفوز بالدوري بغض النظر عن طريقة إنهائه، لكن في 29 فبراير الماضي فزنا على ليفربول، ولتحقيق ذلك، احتجنا اللعب في (ملعبنا) فيكاريدج رود، أمام جمهورنا".

واستدرك "الآن، انظروا إلى التضحيات الموجودة في مشروع إعادة البدء الذي يستهدف استئناف الموسم في 8 يونيو ولعب الـ92 مباراة المتبقية في البطولة خلف أبواب مغلقة. بالطبع أتفهم غياب الجمهور، ولكن المسؤولين أخبرونا أننا لا يمكننا اللعب على ملعبنا وبالتالي نفقد أفضلية كبيرة".

وشدد "لدينا جهاز طبي يعمل تحت ظروف لا أحد تعرض لها من قبل، ولاعبون انقلبت حياتهم مع كل العالم، والآن يتوقع الجميع منعم أن يؤدوا دون أي مشاكل، ومع كل التضحيات يتطلب منا المشروع إنهاء المسابقة بقواعد لم تبدأ بها، الأمر الذي قد ينهي مشوار ناد صغير مثلنا في الدوري الإنجليزي".

وتسائل "هل هذا عدل؟ هل يحمل أي من مظاهر النزاهة الرياضية، لا أظن ذلك. الدوري الألماني سيعود 16 مايو وسيلعب كل فريق في ملعبه، لقد وجدوا طريقة لتنفيذ ما كنا نتحدث عنه في اجتماعات الدوري الإنجليزي".

واستمر "هل تفتقد السلطات الثقة في أندية الدوري الإنجليزي لتأمين ملاعبها؟ لا يمكن لأي ناد توفير بيئة بعيدة 100% عن كوفيد 19، وكذا الأمر في الملاعب المحايدة".

وكشف "عندما نقول إن 6 أندية، وربما أكثر، قلقون من ذلك الدوري المصغر من 9 جولات، يجب أن تقوم رابطة الدوري بمعالجة ذلك القلق ومناقشته. كيف يمكن تحديد المستقبل طويل المدى لأي ناد تحت تلك الظروف".

وأتم "أتمنى أن نصل لحل ينهي الموسم بشكل آمن وعادل".

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