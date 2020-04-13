مالديني بعد تعافيه من كورونا: كنت ميتا بسبب 10 دقائق في الجيم

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 14:28

كتب : محرر في الجول

باولو مالديني

كشف باولو مالديني أسطورة ميلان عن معاناته من مشاكل في العودة لحياته الطبيعية، رغم تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وجمعت شبكة "سكاي سبورتس" بين الأساطير مالديني وفرانشسيكو توتي وأليساندرو ديل بييرو وخافيير زانيتي، خلال بث مباشر بالفيديو من منازلهم.

وتحدث مالديني عن محاولته للعودة إلى التدريب في صالة الجيم بعد تعافيه من كورونا.

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وكشف أسطورة ميلان "كان من الصعب البدء من جديد".

وتابع "حاولت اليوم التدرب في الجيم، ولكن بعد 10 دقائق كانت ميتا من التعب".

وأتم "وهذا ليس بسبب أنني أبلغ 52 عاما، كان شيئا مختلفا".

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