كيلليني يفتح النار: أكره إنتر وبالوتيللي استحق الصفع وميلو الأسوأ بجدارة

في سيرته الذاتية، لن يتردد جيورجيو كيلليني في البوح بكل ما في قلبه، حتى لو كان كلامه قاسيا وربما لا يعجب البعض.

كشف المدافع المخضرم في حديثه لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أنه في سيرته الذاتية سيكون عنيفا مع البعض، خاصة زميليه السابقين ماريو بالوتيللي وفيليبي ميلو.

وقال الإيطالي لاعب يوفنتوس:"بالوتيللي شخص سلبي لا يحترم الفريق. في 2013 خلال مباراتنا ضد البرازيل في كأس القارات لم يساعدنا مطلقا. استحق صفعة".

وأضاف كيلليني (35 عاما) الذي يلعب في يوفنتوس منذ 2005 "البعض يظن أنه ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، لم أفكر أبدا أنه قد يكون في قائمة أفضل 10 أو 20 حتى".

واستمر اللاعب الأسبق لروما وفيورنتينا "فيليبي ميلو أسوأ، أسوأ السيئين. لا أطيق الأشخاص غير المحترمين، أولئك الذين دائما يفعلون أشياء كريهة. دائما كنت أتشاجر معه. قلت للمدربين إنه تفاحة فاسدة".

وواصل "لم أعد أحمل ضغينة أو أهتم بالأمر، لو علي قول شيء عنهم سأفعل. لست صديقا مفضلا للجميع لكنهما الوحيدان اللذين تخطيا الحدود المسموح بها. المشكلة ليست أن تلعب جيدا أو سيئا أو أن اليوم ليس يومك، لكن أنك تفتقد للاحترام وفارغ من الداخل".

ولم يخف كيلليني كرهه لفريق إنتر ميلان بالقول:"أكرههم مثلما يكره مايكل جوردان فريق ديترويت بيستونز، مستحيل ألا تكرههم. الكراهية الرياضية لابد منها في كرة القدم".

لعب كيلليني مع ميلو موسمين في فريق السيدة العجوز، وزامل بالوتيللي في كثير من المباريات مع منتخب إيطاليا.

وشارك كيلليني في 102 مباراة مع إيطاليا وهو سابع أكثر لاعب يمثل فريق أوزوري.

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