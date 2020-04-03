دانييل مالديني يعلن تعافيه من أعراض فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

دانييلي مالديني

أعلن دانييل مالديني لاعب ميلان الشاب شفاءه من أعراض فيروس كورونا.

دانييل ووالده باولو مالديني أسطورة دفاع ميلان وإيطاليا أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في 21 مارس الماضي (طالع التفاصيل).

دانييل قال عبر إنستجرام "أنا بخير، لا تظهر أعراض الفيروس الآن، وأواصل التدريبات الفردية".

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كما تطرق دانييل للحديث عن زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعد بمثابة معلمه: "أعطاني إبراهيموفيتش العديد من النصائح داخل وخارج الملعب، إرث والدي وجدي تشيزاري مسؤولية هامة، لكنني اعتدت على الضغوط في سن مبكر".

وكان دانييل البالغ 18 عاما قد خاض المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان أمام هيلاس فيرونا الشهر الماضي قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وأتم "كنت هادئا وأركز على المباراة، لكن سان سيرو أعطاني شعور فريد، أفضل ما شعرت به في الرياضة".

عدد الحالات المصابة في إيطاليا يقترب من 120 ألف حالة بينما زادت نسبة الوفيات إلى 14 ألف مقابل تعافي 19 ألف من فيروس كورونا.

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