اختفوا في ظروف غامضة - سيد مسعد.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك

قد يلفت اللاعب نظر الجماهير بسبب اسمه الغريب، أو قصة شعره المختلفة أو حتى طريقته داخل الملعب.

إنما هذا اللعب لفت إليه أنظار الجماهير واهتمامهم بسبب شكله المختلف وشعره ذو اللون الأصفر.

ما جعل بعض الجماهير تطلق عليه لقب "جوديونسون" الكرة المصرية، نسبة إلى إيدور جوديونسون نجم برشلونة وتشيلسي السابق نظرا للشبه الكبير بينهما.

والحديث هنا عن سيد مسعد مهاجم الزمالك السابق.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو سيد مسعد مهاجم الزمالك السابق.

وتواصل FilGoal.com مع سيد مسعد للحديث معه عن كواليس انضمامه للزمالك وكيف رحل عن القلعة البيضاء.

وكل ما يلي جاء على لسان سيد مسعد في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مسيرتي مع كرة القدم في نادي القناة ولعبت معه منذ سن 7 سنوات وحتى 18 سنة، ثم احترفت في لبنان مع فريق أهلي صيدة لمدة 6 شهور وعدت لفريقي مرة أخرى".

"انتقلت إلى الزمالك في موسم 2009/2010 عن طريق محمود سعد رئيس قطاع الناشئين وقتها لأنه كان يعرفني جيدا منذ أن كان مدربا للفريق القناة وكنت لاعبا معه".

"وكانت قيمة انتقالي للزمالك مليون جنيه".

"لا أستطيع القول إن الفترة التي قضيتها في الزمالك كانت ناجحة لأنها لم ترضي طموحي".

"شاركت بشكل جيد في البداية مع ميشيل دي كاستال ثم هنري ميشيل، ثم تولى حسام حسن تدريب الفريق وجعلني لا أرى الملعب".

"تعرضت لحادث شهير في 2010 بالسيارة وكان وقت تجمع المنتخب للمشاركة في أمم إفريقيا في منتصف الموسم".

الرحيل بسبب عدم الحصول على فرصة

"لم أحصل على أي فرصة للمشاركة مع حسام حسن بدون أي أسباب رغم أنني كنت في حالة بدنية جيدة، وعندما سأله الإعلام لماذا لا أشارك كان يرد ويقول إنني غير جاهز، وكنت لا أرد بسبب منع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات".

"بعد أول موسم لي مع الزمالك تواصلت مع حازم إمام عضو مجلس إدارة النادي وقتها وطلبت منه الرحيل لكنه تمسك بي لكني أكدت له أنني لن أحصل على أي فرصة للمشاركة في وجود حسام حسن".

"لأن تواجدي في الفريق وقتها كان على الورق فقط، لأنه كان يستبعدني دائما من التدريبات".

"كنت أحلم بتحقيق الكثير من النجاحات مع الزمالك".

"وبعد محاولات كثيرة من أعضاء مجلس الإدارة مع حسام حسن لمنحي فرصة رفض العميد ذلك وعقدت جلسة مع أشرف صبحي مدير التسويق وقتها ودرست العروض المقدمة لي ووافقت على الانضمام لسموحة".

"لكن انتقالي لسموحة فشل بعدما ضم الفريق السكندري أحمد بلال، ثم تعاقد الزمالك مع المهاجم العراقي عماد محمد وتم الاستغناء عني".

"كان يتبقى يوم واحد فقط على غلق باب القيد، لذلك وقعت مع فريق جاسكو في الدرجة الثانية مع ضياء السيد، وكنت هداف الفريق في كأس مصر".

الاختفاء

"حدثت ثورة يناير وتوقف نشاط كرة القدم، سافرت إلى سوريا ولعبت لفريق اتحاد حلب ثم لفريق اليروموك الأردني ومنه إلى الأهلي الأردني".

"وعدت إلى مصر مرة أخرى عن طريق تليفونات بني سويف ولعبت معهم خلال موسم دوري المجموعتين".

"بعدها ذهبت إلى السكة الحديد مع جمال عبد الحميد، ثم المصرية للاتصالات مع تامر عبد الحميد، وآخر فريق لعبت له كان كهرباء الإسماعيلية في 2018".

"وأخيرا اعتزلت واتجهت إلى التدريب وحاليا أتولى تدريب مركز شباب أبو شحاتة في الدرجة الثالثة، وأعتبر هذه هي خطوة البداية طريق العمل في الزمالك".

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