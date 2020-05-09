هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش"

بعدما أنهى غزل المحلة الدوري ثالثا، لم يكن ندا سهلا أبدا في نهائي ساخن لكأس مصر موسم 1992-1993، حتى أحرز محمد عبد الجليل هدفا رائعا تنفس به جمهور الأهلي الصعداء في ملعب عثمان أحمد عثمان.

هدف لا ينسى - الحلقة 16

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19 يوليو 1993.. الأهلي وغزل المحلة

كان نهائيا منتظرا، فالأهلي يأمل تعويض خسارة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، والمحلة، الذي قدم موسما رائعا في الدوري، يأمل في تتويج أول بعد خسارته لثلاث مباريات نهائية سابقة، خاصة بعد إقصائه للمقاولون العرب والمصري في الأدوار السابقة.

وكان لـ"الفلاحين" الأسبقية في استاد الجبل الأخضر، أحرز عبد العظيم الشورى هدف السبق في الدقيقة 30 وانتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة.

لكن في الشوط الثاني انتفض الأهلي وأدرك التعادل عن طريق محمد رمضان ثم وضع أيمن شوقي المارد الأحمر في المقدمة.

ومع محاولات الفريق الأزرق إدراك التعادل، أنهى عبد الجليل طموح غزل المحلة بهدف ثالث رائع.

يروي عبد الجليل لـFilGoal.com "أعتز كثيرا بهذا الهدف الذي ساهم في التتويج باللقب، لم يكن أمامنا سوى الفوز بالكأس وقتها بعدما خسرنا الدوري".

وواصل "غزل المحلة كان فريقا قويا جدا ويضم لاعبين رائعين، وخلال المباراة وصل كثيرا إلى مرمى أحمد شوبير. المباراة كانت متكافئة جدا".

واستمر "قبل الهدف، حاولت التسجيل بالطريقة ذاتها، جاءتني تمريرة عرضية وحاولت تصويب الكرة على الطائر لكن لم أتمكن من ذلك، لكن حين مرر عمرو أنور الكرة قلت علي أن أسدد بسرعة، هيأت جسمي للتسديد وصوبت بإتقان".

ويضيف عبد الجليل "كنت موفقا، اعتدت تسديد مثل هذه الكرات، سجلت في مرمى الزمالك هدفا على الطائر وأيضا المقاولون العرب، لكن هذا الهدف مكانته كبيرة بسبب اللقب".

وأتم "محمد رمضان داعبني وقال لي: الكل اجتهد وأنت فزت بأجمل لقطة، أنت جوكر الكوتشينة القشاش".

بعد انتهاء الوقت الأصلي قلص شوقي غريب الفارق، لكن صافرة الحكم مصطفى حمودة أسدلت الستار على المواجهة القوية معلنة تتويج الأهلي بكأس مصر.

لقب تحقق بإسقاط فريق عنيد، وزينه هدف لا ينسى لمحمد عبد الجليل.

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