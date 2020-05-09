مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة الأنباء التي ربطت لاعب وسط الفريق أحمد توفيق، بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هذا الأمر لا حقيقة له على الإطلاق".

وأردف "لا يوجد أي عروض لتوفيق، وعقد اللاعب يمتد لموسمين آخرين".

وشدد "توفيق ليس للبيع، ولا يوجد أي حديث حول إمكانية رحيله".

وربطت تقارير صحفية لاعب الزمالك السابق بالعودة للأبيض، أو الانتقال إلى الأهلي.

لاعب الوسط المدافع يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من ناشئي المنصورة.

وانتقل توفيق من المنصورة للزمالك عام 2010، ومعه لعب 156 مباراة سجل فيهم 5 أهداف وصنع 8، وتوج معه بلقب الدوري و4 ألقاب كأس مصر.

وانتقل توفيق من الزمالك إلى بيراميدز في 2018، ولعب مع الفريق 30 مباراة بعد أن قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للاتحاد السكندري.

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