ميلو يرد على كيلليني: جبان يبلل نفسه

رد بقوة فيليبي ميلو لاعب بالميراس البرازيلي على زميله السابق جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس، بعدما وصفه الأخير بـ"أسوأ السيئين".

فيليبي ميلو النادي : بالميراس جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس

طالع هجوم كيلليني القوي على ميلو وماريو بالوتيللي في سيرته الذاتية

وقال ميلو (36 عاما) عبر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"أود أن أعرف ما الوقائع التي يشير إليها. حين كنت في تورينو، لم أقلل من احترام أحد سواء زملائي أو المديرين أو أي فرد في يوفنتوس. في هذه اللحظة، لا أكن له احتراما مطلقا ولن أكون أبدا".

وواصل ميلو الذي زامل كيلليني في يوفنتوس من 2009 إلى 2011 "يقول بالوتيللي كان لابد أن يُصفع وأنا أسوأ السيئين ولطالما اختلقت المشاكل؟ حسنا، كان جبانا دائما يبلل نفسه. سهل جدا الهجوم على شخص في كتاب. ربما ذلك المدافع لا يزال غاضبا مني، لأني مع جالاتاسراي صفعنا يوفنتوس وأخرجناه من دوري أبطال أوروبا. أو أن إنتر فاز بكل شيء وأنا أنتمي للأخير".

وأتم لاعب الوسط رده "هكذا كيلليني، دائما يرى نفسه الأعظم. أتذكر أيضا أننا هزمنا إيطاليا 3-صفر في كأس القارات 2009، التي توجنا بها في النهاية. ربما لا يزال يشعر بمرارة الأمر، لأنه لم يفز بشيء مع إيطاليا".

ترك ميلو يوفنتوس في 2011 واتجه إلى تركيا ليرتدي شعار جالاتاسراي لمدة 4 مواسم قبل أن يعود إلى إيطاليا من بوابة إنتر ميلان.

لعب موسمين مع الأخير ثم انتقل إلى بالميراس في 2017.

لطالما اشتهر ميلو بأدائه القوي في الملعب الذي يصل أحيانا إلى العنف مما كلفه بطاقات كثيرة عبر مسيرته أشهرها البطاقة الحمراء أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2010 والذي كلف البرازيل توديع المونديال.

لكن أسلوبه القوي نال إعجاب مدربين ووصفه روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا حاليا ومدرب إنتر الأسبق، بـ"المحارب".

ويُكنى ميلو بـ"المصارع".

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