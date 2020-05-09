بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر

في لفتة طيبة من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان طلب الأخير منح جائزة لوسام بن يدر مهاجم موناكو بعد تسجيله نفس عدد أهداف الأول في الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان وسام بن يدر النادي : موناكو

بعدما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنهاء الموسم دون إكمال الجولات المتبقية واختيار باريس بطلا للمسابقة، اختار مبابي هدافا للدوري مفضلا إياه على بن يدر لأنه سجل جميع أهدافه الـ18 من لعب مفتوح لكن الأخير أحرز 3 مرات من علامة الجزاء.

وكتب مبابي (21 عاما) في تويتر "أشكركم جميعا على رسائلكم. أعتقد أن وسام يستحق كأسا ليتوج موسمه، مثلما حدث في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز".

ونال محمد صلاح وساديو ماني وبيير ايمريك أوباميانج جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

بعد تفشي فيروس كورونا اتجهت دول أوروبية لإلغاء بطولات كرة القدم، منها من اختار بطلا للمسابقة مثل فرنسا، ومنها من لم يتوج بطلا مثل هولندا.

وأثار قرار الاتحاد الفرنسي سخط بعض الأندية التي أعلنت نيتها اللجوء للقضاء دفاعا عن حقوقها.

في المقابل، يستأنف الدوري الألماني بعد أسبوع، وتحاول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا إعادة إقامة المباريات لكن لم تحدد ذلك حتى الآن.

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