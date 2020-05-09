بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر

السبت، 09 مايو 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

في لفتة طيبة من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان طلب الأخير منح جائزة لوسام بن يدر مهاجم موناكو بعد تسجيله نفس عدد أهداف الأول في الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وسام بن يدر

النادي : موناكو

بعدما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنهاء الموسم دون إكمال الجولات المتبقية واختيار باريس بطلا للمسابقة، اختار مبابي هدافا للدوري مفضلا إياه على بن يدر لأنه سجل جميع أهدافه الـ18 من لعب مفتوح لكن الأخير أحرز 3 مرات من علامة الجزاء.

وكتب مبابي (21 عاما) في تويتر "أشكركم جميعا على رسائلكم. أعتقد أن وسام يستحق كأسا ليتوج موسمه، مثلما حدث في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز".

أخبار متعلقة
واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا ولا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك جناح نابولي منتقدا المسؤولين: يساعدون اللاعبين ليبقوا أغبياء مدرب أياكس: ميسي بلغ ذروة مستواه مع جوارديولا

ونال محمد صلاح وساديو ماني وبيير ايمريك أوباميانج جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

بعد تفشي فيروس كورونا اتجهت دول أوروبية لإلغاء بطولات كرة القدم، منها من اختار بطلا للمسابقة مثل فرنسا، ومنها من لم يتوج بطلا مثل هولندا.

وأثار قرار الاتحاد الفرنسي سخط بعض الأندية التي أعلنت نيتها اللجوء للقضاء دفاعا عن حقوقها.

في المقابل، يستأنف الدوري الألماني بعد أسبوع، وتحاول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا إعادة إقامة المباريات لكن لم تحدد ذلك حتى الآن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عمر جابر يروي تفاصيل تهديده بالقتل

هاني رمزي: لا أمانع تدريب الزمالك

طارق حامد يشكر مرتضى منصور

إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره

إبراهيم سعيد: الزمالك رفض انتقالي لجالاتاسراي

إبراهيم سعيد يروي ما حدث خلال فترته مع إيفرتون

مبابي وسام بن يدر
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيشكتاش يعلن إصابة لاعب وموظف بـ كورونا 10 دقيقة | أوروبا
كيلليني يفتح النار: أكره إنتر وبالوتيللي استحق الصفع وميلو الأسوأ بجدارة 19 دقيقة | أوروبا
من استاد طنطا.. وزير الرياضة يؤكد على دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي 37 دقيقة | مصر
هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش" ساعة | تقرير في الجول
بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر 2 ساعة | أوروبا
واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا ولا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جناح نابولي منتقدا المسؤولين: يساعدون اللاعبين ليبقوا أغبياء 3 ساعة | أوروبا
مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد
قد ينال إعجابك