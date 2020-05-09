بيشكتاش يعلن إصابة لاعب وموظف بـ كورونا

السبت، 09 مايو 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

أعلن نادي بيشكتاش التركي عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أحد موظفي النادي.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي إن عمليات العلاج بدأت بالفعل للثنائي.

ولم يعلن النادي الذي يلعب له محمد النني معارا من أرسنال تفاصيل أخرى.

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وفي وقت سابق، أعلن نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة التركي أن آخر بطولة تم إيقافها في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتم استئنافها في 12 يونيو.

الدوري التركي هو آخر دوري أوروبي توقف، حيث أعلنت السلطات هناك إيقافه في الأسبوع الثالث من شهر مارس قبل 8 جولات من نهايته، ويتصدره طرابزون سبور بفارق الأهداف عن بلدية إسطنبول.

وبالنسبة لإجراءات العودة، فقد قال أوزديمير إنه يستهدف إنهاء الموسم في 26 يوليو المقبل.

وستلعب الأندية مبارياتها على ملاعبها دون جمهور.

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