هيدينك: لم أشعر بتلاعب في مباراة إلا أمام برشلونة في دوري الأبطال

لا ينسى أبدا جوس هيدينك إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009 أمام برشلونة، فبالنسبة له تشيلسي كان الأحق بالتأهل للنهائي لولا الحكم النرويجي توم هينينج أوفريبو.

واسترجع الهولندي، المدرب الأسبق لهولندا وتشيلسي، الذكرى الأليمة بالقول في حواره مع Ziggo Sport:"كان أسوأ تحكيم رأيته في حياتي".

وواصل "أداء الحكم فاجأني، لأنه قدم مباريات رائعة في الماضي. كانت المرة الوحيدة التي اعتقدت فيها أن نتيجة المباراة محددة مسبقا".

أدرك برشلونة التعادل في وقت متأخر على ملعب ستامفورد بريدج ليضع قدما في نهائي روما، ولم يستسلم تشيلسي وسدد مايكل بالاك الكرة لتصطدم بيد صامويل إيتو في منطقة جزاء الضيوف لكن أوفريبو لم يحتسب ركلة جزاء ليجن جنون لاعبي الفريق الإنجليزي.

اعترضوا على أوفريبو الذي غادر الملعب في حماية عناصر الأمن، واتجه برشلونة لغرفة الملابس ليحتفل بالفوز الثمين.

درب هيدينك فريق تشيلسي بشكل مؤقت في 2009 وهو على رأس الجهاز الفني لمنتخب روسيا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عمر جابر يروي تفاصيل تهديده بالقتل

هاني رمزي: لا أمانع تدريب الزمالك

طارق حامد يشكر مرتضى منصور

إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره

إبراهيم سعيد: الزمالك رفض انتقالي لجالاتاسراي

إبراهيم سعيد يروي ما حدث خلال فترته مع إيفرتون