هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى

تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأولمبي وإنبي السابق عن إمكانية تدريب الأهلي والزمالك وموقفه من رفض أحمد فتحي عرض تجديد تعاقده مع الأهلي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي

هاني رمزي قال عن حلم التدريب: "حلم لي تدريب الأهلي، تدريب الزمالك ليس حلما بالنسبة لي، وارد جدا لأنه نادي كبير وفي ظل منظومة احترافية محمود الجوهري درب الزمالك، طموحي تدريب الأهلي والأولوية له، ولو أن الباب مفتوح لأي نادي".

وأضاف عن رأيه في تجربة بيراميدز: "تجربة ناجحة على المستوى الفني والاستثماري، يحقق النجاحات ووصل لمرحلة بعيدة في الكونفدرالية".

وتابع "بداية الفريق كانت قوية لكن ليس سهلا أن يصبح بحجم الأهلي والزمالك في يوم وليلة".

فتحي والأهلي

وعن رأيه في عرض الأهلي لتجديد تعاقد أحمد فتحي قال: "هو له الحق في الاختيار خاصة إذا أراد أن يلعب عدد مباريات أكبر، في الأهلي رؤية الجهاز الفني تحدد من يلعب، لكن في بيراميدز تلك رؤيته".

وأردف "الأهلي قدم عرضا ممتازا لأحمد فتحي بكل الامتيازات، لو كنت مكانه سأوافق على عرض الأهلي".

وأكمل "مررت بنفس الوضع عندما جاء حاول نادي جنوى الإيطالي ضمي وقررت البقاء مع كايزر سلاوترن حينها متمسكا بالنادي خاصة أن العرض المادي كان قريبا وتخوف من عدم تحقيق النجاحات مثلما فعلت في ألمانيا".

وأتم "من حق فتحي التفكير في مستقبله عقب الاعتزال، على فتحي أن يفكر ماذا سيفعل بعد 3 سنوات الآن من اعتزاله، وهو ما فكرت فيه أيضا قبل اعتزالي، لأنه أصعب قرار للاعب".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

شاهد - عودة كرة القدم للحياة

إبراهيم حسن يرد على أسامة نبيه

هل تعرف من هو محمد الزيات الذي أثار غضب مانويل جوزيه

دليلك لفهم التعديلات الجديدة على كرة القدم بعد كورونا

ضربة قوية لـ ريال مدريد