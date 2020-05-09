خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: الزمالك رفض عرضا من جالاتا سراي.. وقرار كاد يصيبني بالشلل

من هو أفضل مهاجم واجهه إبراهيم سعيد في مسيرته؟ إجابته لم تكن متوقعة على لاعب واجه ديديه دروجبا وصامويل إيتو والكثيرين.

أجاب إبراهيم سعيد في حواره عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" قائلا: "آرونا كونيه لاعب منتخب كوت ديفوار".

وبرر اختياره "كان سريع جدا جدا كان يجعلني أركض خلفه في كل مكان ويرهقني، تشعر أنه كان يحمل أكسجين على ظهره يمده بالتنفس في الملعب".

وأردف "أما دروجبا فكان يعتمد على القوة البدنية أكثر ومصدر قوته داخل منطقة الجزاء، لكن بالنسبة لي المهاجم الصعب كان المهاري السريع لذا هو آرونا كونيه".

وفي الوقت ذاته كشف إبراهيم سعيد عن قدوم عرض لضمه من جالاتا سراي التركي عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2006.

وقال: "بعد مشاركتي مع منتخب مصر جاء لي عرضا من جالاتا سراي لكن الزمالك رفضه".

الاختيار مع المعلم

وعن انضمامه لقائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا 2006 في مصر قال: "كنت تحت الاختبار لأنني لم أكن ألعب مع الزمالك بسبب مشكلة في التعاقد وحدثت ضجة على ضمي للمنتخب".

وواصل "بشير التابعي أصيب وكذلك حسني عبد ربه وشاركت قبل بداية البطولة في المباريات الودية بشكل جيد وشاركت في البطولة في كل المباريات وحال غيابي كان بسبب الإصابة فقط".

أما عن اللعب في كأس أمم إفريقيا 2008 في غانا قال إبراهيم سعيد: "كنت مصابا أثناء احترافي الدوري التركي في الرباط الداخلي للركبة".

وواصل "كان من المفترض أن أغيب لشهر ونصف وقال لي حسن شحاتة مدرب المنتخب سأضمك وستعالج هناك معنا في غانا خلال البطولة ولعبت 4 مباريات بواقع 15 دقيقة في كل منهم".

وأكمل "كنت ألعب أمام المدافعين لزيادة التأمين الدفاعي كنت بمثابة ليبرو متقدم".

وشدد "تلك البطولة هي أصعب بطولة شاركت فيها لأن كل المنتخبات كانت أقوى مننا ولم يتوقع أي شخص طريقة ظهورنا الرائعة والتتويج باللقب".

قرار كاد يصيبه بالشلل

وعن سبب عدم انضمامه لقائمة المنتخب في كأس القارات عام 2009 قال إبراهيم سعيد ضاحكا: "ذلك القرار كاد يصيبني بالشلل".

وأكمل "الحُجة كانت إنني لا أشارك في المباريات رغم إنها نفس الحُجة التي حدثت معي في عام 2006 وانضممت لقائمة المنتخب في البطولة".

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