طارق حامد: أشكر مرتضى وجمهور الزمالك.. وجاهز للعب ولو غدا

وجه طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر رسالة شكر خاصة لـ مرتضى منصور رئيس النادي بعد قرار رفع العقوبة عن اللاعب.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع العقوبة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال في برنامجه. (طالع التفاصيل)

وقال طارق حامد: "أشكر مرتضى منصور على قرار رفع العقوبة عني".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الرئيس مرتضى منصور يتعامل معنا كأب وأشكره للغاية عن ذلك".

وتابع "كذلك أشكر جمهور الزمالك بشدة".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا استمريت للحديث عن جمهور الزمالك حتى الموت، لن أعطيهم حقهم. أشكرهم بشدة".

وعن تدريباته خلال الفترة الأخيرة، قال طارق حامد: "أوصل الحفاظ على تدريباته وإذا كانت هناك مباراة غدا، فجاهز للعب بلا أي مشكلة".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الزمالك 31 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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