خيمة في الجول – إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره وحديث مع أبو تريكة.. وحسام غالي "خليفته"

"أفضل لاعب لعبت بجواره؟ وائل جمعة" هكذا أجاب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتحدث إبراهيم سعيد في حواره عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" قائلا: "وائل جمعة بيني وبينه لغة تفاهم سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

وشدد "وائل تعتمد عليه بلغة الكرة يشيلك في الملعب".

وعن أفضل مدرب قال: "مانويل جوزيه في الأهلي أكثر مدرب استفدت منه في كل شيء ولعبت معه كمهاجم وصانع ألعاب".

وأضاف "كذلك ثيو بوكير في الزمالك استفدت منه كثيرا".

وتابع ضاحكا "أتذكر بعد مباراة 6-1 وفوز الأهلي الشهير على الزمالك بعدما تم طردي جوزيه كان يتحدث بعنف بلغة لا أفهمها فكنت أرد عليه قائلا الله يسامحك".

حسام غالي "خليفته"

وعن من اللاعب الذي يطلق عليه خليفة إبراهيم سعيد أجاب ضاحكا "كنت أقول ذلك على حسام غالي".

وأضاف "غالي حينما رأيته في فرق الشباب وعندما صعد للفريق الأول في الأهلي كنت أشعر أنه يشبهني ويلعب في كل مكان".

وأكمل "البعض يتهمه بالعصبية لكنه كان يلعب بروح ويقاتل للفوز".

مخابرات الجوهري

وعن واقعة شهيرة حدثت أثناء انضمامه لمنتخب مصر حينما عرف مدرب الفراعنة محمود الجوهري أن إبراهيم سعيد وأحمد صلاح حسني يدخنان الشيشة قال ضاحكا: "حتى الآن لا أعرف من قال له".

وواصل ضاحكا "كنت أشعر أن الجوهري لديه مخبرين استأجرهم لمراقبتنا في كل مكان".

حديث مع أبو تريكة

وعن ما شعوره حيال اللعب بجوار محمد أبو تريكة قال: "كنت أطمئن جدا للعب معه".

وأكمل إبراهيم سعيد "أبو تريكة كان يقول لي اضبط الدفاع ولا تقلق حيال الهجوم".

وأتم "هذا حقيقي لأن منتخب مصر في الهجوم كان يضم أبو تريكة وأحمد حسن وعمرو زكي وعماد متعب وحسام حسن كل لاعب منهم بفريق".

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