عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته"

حكى عمر جابر لاعب نادي بيراميدز تفاصيل أزمته الأخيرة والتي تقدم على أثرها ببلاغ للنيابة ضد من وصفهم بأصدقائه السابقين.

وقال عمر جابر: "فوجئت بتلقي تهديدات لي ولأسرتي من أشخاص كانوا مقربين جدا مني".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "أشخاص كانوا أصدقائي ووقعت أزمات بيننا وانتهت صداقتنا منذ سنتين".

وواصل "تلقيت تهديدات منهم ولذلك تحركت قضائيا ضدهم".

وعن هل الأزمة بسبب أموال كمستحقات لهم؟، يرى عمر جابر: "ما أعرفه أنه من له حق فعليه أخذه بالطرق القانونية وليس بطرق التهديدات وغيرها".

وأتم "قدمت كل الأدلة للنيابة وكذلك ما حدث منهم أمام منزلي".

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