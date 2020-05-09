عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته"

السبت، 09 مايو 2020 - 02:00

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - عمر جابر

حكى عمر جابر لاعب نادي بيراميدز تفاصيل أزمته الأخيرة والتي تقدم على أثرها ببلاغ للنيابة ضد من وصفهم بأصدقائه السابقين.

وقال عمر جابر: "فوجئت بتلقي تهديدات لي ولأسرتي من أشخاص كانوا مقربين جدا مني".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "أشخاص كانوا أصدقائي ووقعت أزمات بيننا وانتهت صداقتنا منذ سنتين".

أخبار متعلقة
الزمالك: المفاوضات مع عمر جابر غير جدية.. ولا نخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز عمر جابر: لن نلتفت إلى نتيجة الذهاب.. التأهل لم يُحسَم بعد عمر جابر يغيب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

وواصل "تلقيت تهديدات منهم ولذلك تحركت قضائيا ضدهم".

وعن هل الأزمة بسبب أموال كمستحقات لهم؟، يرى عمر جابر: "ما أعرفه أنه من له حق فعليه أخذه بالطرق القانونية وليس بطرق التهديدات وغيرها".

وأتم "قدمت كل الأدلة للنيابة وكذلك ما حدث منهم أمام منزلي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

شاهد - عودة كرة القدم للحياة

إبراهيم حسن يرد على أسامة نبيه

هل تعرف من هو محمد الزيات الذي أثار غضب مانويل جوزيه

دليلك لفهم التعديلات الجديدة على كرة القدم بعد كورونا

ضربة قوية لـ ريال مدريد

في الدوري بيراميدز عمر جابر
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" 3 دقيقة | الدوري المصري
هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى 30 دقيقة | الدوري المصري
هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي 54 دقيقة | منتخب مصر
خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: صلاح لو ظهر معنا كنا "كسرنا الدنيا".. ومازحا: اعتزل يا حضري ساعة | منتخب مصر
طارق حامد: أشكر مرتضى وجمهور الزمالك.. وجاهز للعب ولو غدا ساعة | الدوري المصري
خيمة في الجول – إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره وحديث مع أبو تريكة.. وحسام غالي "خليفته" ساعة | منتخب مصر
محمد شيحة: أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
عصام عبد الفتاح: تجربة الشاشات أفضل من تطبيق تقنية الفيديو في مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك