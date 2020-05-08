"أفضل لاعب في العالم اسمه توماس كارلوفيتش".. وفاة أسطورة مدينة روزاريو بعد سرقة دراجته

قبل استعداد منتخب الأرجنتين لخوض كأس العالم 1974 قرروا إقامة مباراة ودية مع فريق من مواليد مدينة روازريو يضم 5 من نيويلز و5 من روزاريو سنترال ولاعب من سنترال كورودبا.

الشوط الأول انتهى بتقدم روزاريو بثلاثية دون مقابل، لكن فلاديليو كاب المدير الفني للتانجو أمر بإخراج توماس كارلوفيتش بسبب أداءه مع فريق روزاريو، وفي النهاية خسر التانجو 3-1.

توفي كارلوفيتش اليوم الجمعة عن عمر يُناهز 74 عاما بعدما كان ضحية عملية سرقة في مسقط رأسه، إذا ضربه أحد المعتدين على رأسه لسرقة دراجته وهو ما تسبب في إصابته بسكتة دماغية وغيبوبة.

برونو كارلوفيتش نجله تحدث عما تعرض له والده: "كان أبي على دراجته واقترب منه طفلان وضربه أحدهم في رأسه، الأمر ازداد سوءا عندما سقط على رأسه".

وتابع "كان والدي يمتلك دراجة جديدة، لكن هذا ليس سببا للهجوم، لقد سُرقت الدراجات الأربع القديمة الأخرى".

بدأ كارلوفيتش مسيرته مع نادي سنترال كورودوبا وساهم في أول موسم احترافي له في تأهل الفريق للدرجة الثانية بعد 6 مواسم في الدرجة الثالثة.

خوسيه بيكرمان مدرب الأرجنتيني وكولومبيا السابق قال سابقا "أنه أعظم لاعب رأيته في حياتي على الإطلاق".

فيما قال عنه خورخي فالدانو "أسطوره معروف جيدا في روزاريو. إنه رمز كرة القدم الرومانسية التي لم تعد موجودة عمليا".

أما تصريح مارادونا الشهير عندما انضم ليلعب لنيويلز أولد بويز الغريم التقليدي لروازريو عام 1993 حينما سئل من أفضل لاعب في العالم؟ "أفضل لاعب في العالم لعب بالفعل في روزاريو، كان اسمه كارلوفيتش".

عُرف عنه مهاراته الكبيرة خاصة بتمرير الكرة بين أقدام المنافسين مرتين في نفس اللعبة، في الفترة التي لعب بها بين 1996 و1983.

كما اشتهر بحبه لمدينة روزاريو فعندما لعب أيضا لفريق إندبندينتي ريفاديفا بمدينة مندوزا، تحصّل على بطاقة حمراء في الشوط الأول من أجل أن يلحق بالأتوبيس العائد لمدينة روزاريو.

وخاض أسطورة روزاريو المُلقب بـ " El trinche" أي الشوكة بالإسبانية مواجهة خاصة أمام فرانكو باريزي وهو بعمر الـ 19 عاما ليقود فريقه للفوز 3-2 على ميلان أثناء رحلة الفريق في أمريكا الجنوبية.

لم يلعب كارلوفيتش صاحب الأصول الكرواتية للمنتخب الأرجنتيني ولم يحترف إذ قال لـ صحيفة El Grafico: "كنت ألعب نفس الشيء دائما وبنفس الجهد، ربما لو ذهبت إلى فرنسا أو نيويورك كوزموس الأمريكي، وهي فرصة أتيحت لي في ذلك الوقت لكانت قد غيرت حياتي".

"بالنسبة لي كان اللعب في سنترال كوردوبا أشبه باللعب في ريال مدريد".

في فبراير الماضي التقى بمارادونا وجها لوجه لأول مرة وقال له مارادونا أنه أفضل منه إلا أنه رد عليه "دييجو، الآن يمكنني ترك هذا العالم بسلام، لقد كنت أعظم ما رأيته في حياتي".

En febrero, Tomás Felipe Carlovich cumplió un sueño y conoció a su ídolo, Diego Armando Maradona. Hubo charla, un abrazo, y una camiseta del 10, firmada para el rosarino, con esta dedicatoria: “Para el Trinche, que fue mejor que yo…” pic.twitter.com/Qbgh8Q8Ded — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2020

كل هذا الإطراء على كارلوفيتش وهو لم يلعب فقط سوى 4 مباريات في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى.

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