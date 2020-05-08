أجيري يكشف موعد استئناف ونهاية الموسم في الدوري الإسباني

الجمعة، 08 مايو 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - ليجانيس

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس موعد استئناف الدوري الإسباني ونهاية الموسم.

المدير الفني لمنتخب مصر السابق قال عبر "ماركا" الإسباني: "العودة ستكون يوم 20 يونيو المقبل".

ولم يُعلن بعد عن موعد عودة الدوري الإسباني بشكل رسمي، خاصة مع عودة الدوري الألماني بدءا من 16 مايو الجاري.

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وقال أجيري للصحيفة الإسبانية: "تحدد موعد البداية يوم 20 يونيو، وسينتهي الموسم خلال 5 أسابيع أي في 26 يوليو، سنخوض الجولات الـ 11 المتبقية يومي السبت والأحد والأربعاء والخميس".

وتابع "رابطة الدوري الإسباني أخبرتني بموعد العودة وأنا سعيد للغاية لأنني لدي فريقي الوقت للتدريب والذي سيبدأ، غدا ولحسن الحظ أننا نجحنا في تخطي الاختبارات الطبية".

الفرق الإسبانية بدأت في الخضوع للفحوصات الطبية من أجل العودة للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بعد مرور 27 جولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد في صراع الصدارة.

بينما يشتعل الصراع على المركزين الثالث والرابع إذ يأتي الترتيب، إشبيلية 47، خيتافي 46، أتليتكو مدريد 45، ريال سوسيداد 45، فالنسيا 42.

بينما على مقاعد الهبوط، يتذيل إسبانيول الترتيب برصيد 20 نقطة وفي المركز الـ 19 ريال مايوركا برصيد 22 نقطة وفي المركز الـ 18 يتواجد ليجانيس برصيد 23 نقطة.

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