أليو ديانج: أفهم السولية بالنظر.. وهدفنا الفوز بـ دوري أبطال إفريقيا

تحدث المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن مشواره مع الفريق وعلاقته بالسنغالي أليو بادجي.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

لاعب الوسط تحدث عن بدايته مع الأهلي قائلا: "الحمد لله، أشكر المدرب الذي وثق فيّ وهو ساعدني على تثبيت أقدامي في الفريق وقدم لي النصائح ووعدني بالحصول على الفرصة وهو ما حدث واستطعت أن أصبح أساسيا في الأهلي".

وتابع حديثه عن ريني فايلر المدير الفني عبر أون تايم سبورتس "مدرب ممتاز، لا يعطي الفرصة بسهولة لأي لاعب، وهو يعرف إمكانات الجميع، والكل في الأهلي كمنظومة يعرف دوره جيدا، فايلر يعطينا الفرصة في الوقت المناسب".

وواصل عن اللعب بجوار عمرو السولية "اللعب بجانب السولية مريح للغاية، وأصبح بيننا تفاهم في الملعب، ونفهم بعض بالنظر".

وعن موقفه من عودة ثنائي الوسط المصاب محمد محمود وحمدي فتحي وإمكانية الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي رد: " أتمنى عودتهم سالمين لأنهم سيكونوا إضافة للفريق، لن أتحدث عن وضعي حينها في الفريق، سيكون أمامي التدريبات والمدرب له الكلمة الأخيرة".

وقال عن رحيل كل من حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي "أي فريق يمر عليه أكثر من لاعب، عاشور لاعب خبرة ولديه قراره والفريق يبذل كل الجهد من أجل عدم الشعور بغياب أي لاعب".

وأضاف عن الوصول للمربع الذهبي لدوري الأبطال "المباريات في بطولة إفريقيا صعبة وقدمنا مسيرة جيدة حتى ثمن النهائي، وتأهلنا للمربع الذهبي يعني أننا نستحق، نحترم المنافسين وهدفنا الفوز لأنها بطولة غائبة عن الأهلي منذ عدة سنوات".

وأردف "الأهلي في إفريقيا هو الأفضل، لا يوجد ناد في إفريقيا أفضل من الأهلي، الأهلي مثل الأندية الأوروبية".

وأكمل عن فرص فوز الأهلي بالدوري "فرصة الفوز بالبطولات خاصة الدوري كبيرة وأتمنى أن نواصل المسابقة بنفس الأداء خاصة أن الفارق كبير في النقاط".

ونفى وجود أي عروض احترافية "تركيزي مع الأهلي فقط، أي كلام آخر ليس في وقته، وهذا مع إدارة النادي، شخصيا لم أسمع أي شيء، وانتظر لحظة العودة للملعب ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي منا".

ديانج سجل هدفين وصنع مثلهما في 21 مباراة الموسم الجاري منذ انضمامه للأهلي قادما من مولودية الجزائر.

وتطرق للحديث عن علاقته بالمهاجم السنغالي أليو بادجي "بالتأكيد سعيد لتواجده، مالي والسنغال أشقاء نتحدث نفس اللغة ومن السهل التواصل معه لأن الثقافة قريبة، عالم كرة القدم أسهل مكان للتواصل وهو اندمج معا سريعا في الملعب، وهو قادر على التأقلم في أي منظومة".

وقدّم للمهاجم السنغالي نصيحة "أطالبه بالتركيز في اللتدريبات، من المهم أن تسمع للجميع، سمعت من جونيور أجايي عقب وصولي، اللاعب القديم يحتوى اللاعب الجديد ويشرح له الوضع لأننا جميعا في مركب واحد".

بادجي الوافد من رابيد فيينا سجل هدفا وصنع 2 مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي.

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