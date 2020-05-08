بادجي: لو كنت أبحث عن الأموال لذهبت إلى الصين بدلا من الأهلي

كشف أليو بادجي مهاجم الأهلي عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء رغم تلقيه عدة عروض من أندية أخرى.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال بادجي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "تحدث معي أحد أصدقائي وهو مدرب حراس مرمى وسألني عن إمكانية التوقيع للأهلي".

وأضاف "ثم سافر أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي إلى النمسا واجتمع بي وأخبرني عن تاريخ النادي الكبير وإنجازاته".

وأوضح "كنت أعرف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى وأتذكر عندما كان يرقص أعلى العارضة بعد الفوز ببطولات الأمم الإفريقية، وأيضا كنت أعرف الأسطورة محمد أبو تريكة".

واستمر في تصريحاته "بدأت في قراءة المعلومات عن الأهلي ووجدت أن هذا النادي هو أكبر الأندية في إفريقيا وأكثرها تتويجا بالبطولات وله تاريخ حافل وأساطير كثيرة".

وأتم تصريحاته "وقتها كنت أمتلك الكثير من العروض أبرزها من الدوري الصيني ولو كنت أبحث عن الاستفادة المادية لذهبت إلى هناك لكني فضلت الأهلي".

وانضم المهاجم السنغالي بادجي للأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير الماضي.

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