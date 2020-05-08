بادجي: بدأت كمدافع وشاركت في حراسة المرمى.. وعلاقتي جيدة مع ماني

الجمعة، 08 مايو 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - النجم الساحلي

كشف أليو بادجي مهاجم الأهلي عن كواليس بداية مسيرته مع كرة القدم عندما كان لاعبا صغيرا في بلاده السنغال.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بادجي عبر قناة اون تايم سبورتس1: "في بداية مسيرتي مع كرة القدم كنت أشارك في مركز قلب الدفاع".

وأضاف "بعدها لعبت لفترة كحارس مرمى ولكن لم أظهر بمستوى جيد ثم بدأت المشاركة في مركز صانع الألعاب".

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وأكمل "في إحدى المرات كان فريقنا لا يوجد به مهاجم وطلب مني المدرب أن أشارك في مركز رأس الحربة وأخبرني بضرورة الاجتهاد للظهور بمستوى جيد، وبالفعل شاركت وسجلت الأهداف ومنذ ذلك الوقت وأنا مهاجم".

ثم كشف عن علاقته بنجم ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني قائلا: "ماني لاعب رائع على المستوى الشخصي وهو من نفس المنطقة التي نشأت بها في السنغال وكنا نصلي معا في بعض الأوقات في المسجد ذاته".

وأتم تصريحاته "أتواصل مع ساديو ماني كل فترة عندما تسمح الأمور وهو لاعب رائع وعلاقتي به جيدة".

وانضم المهاجم السنغالي بادجي للأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير الماضي.

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